«Это своего рода гонка на понижение. Арендодатели конкурируют между собой, и это тянет цены вниз», — говорит Марко Педри, риелтор из Торонто (компания Shoreline Realty), специализирующийся на аренде.

По его словам, эта тенденция сохранится в течение значительной части года, тем более что 2025-й стал вторым подряд рекордным годом по запуску строительства арендного жилья в Канаде. Эксперты ожидают, что в 2026 году на рынок выйдет ещё больше новых квартир, что расширит выбор для арендаторов.

«Сейчас расчёты чаще оказываются в пользу аренды, а не покупки жилья», — отмечает главный экономист Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) Матьё Лаберж.

На фоне большого числа новых предложений и снижения цен встаёт вопрос: сохранится ли спрос в 2026 году? Некоторые риелторы считают, что да.

Том Стори из Royal LePage Signature Realty говорит, что 2025 год стал одним из лучших для его команды по количеству сделок аренды. По его словам, многие клиенты отложили покупку и предпочли снимать жильё.

«Потребность в жилье никуда не делась, но в 2025 году люди гораздо чаще выбирали аренду, а не покупку», — поясняет он. Снижение цен на жильё и процентных ставок побудило потенциальных покупателей ждать, когда рынок “достигнет дна”.

Кроме того, арендные ставки в 2025 году оказались ниже, чем в 2024 и 2023 годах, что сделало краткосрочную аренду особенно привлекательной.

Согласно анализу Rentals.ca и Urbanation, декабрь стал уже 15-м месяцем подряд, когда средние запрашиваемые арендные ставки по стране снижались в годовом выражении. В целом в 2025 году они упали на 3,1 %, а за два года — на 5,4 %.

В декабре аренда подешевела примерно на 8 % в Ванкувере, на 5 % в Торонто и Калгари, на 2 % в Монреале и на 0,5 % в Оттаве. Тем не менее проблема доступности жилья остаётся.

Средняя запрашиваемая арендная плата по стране составила 2060 долларов в месяц — на 2,3 % меньше, чем годом ранее, но всё ещё почти на 3 % выше, чем три года назад, и примерно на 14 % выше допандемийного уровня 2019 года.

Представитель Rentals.ca Джакомо Ладас отмечает, что управляющие компании сталкиваются с двойным вызовом: большое предложение и сравнительно небольшой приток новых арендаторов. Ограничения на иммиграцию замедлили рост населения, а зимой традиционно снижается мобильность.

По его словам, в Канаде сейчас строится около 180 тысяч арендных квартир, а рост вакантности уже заметен.

CMHC прогнозирует, что 2026 год также будет благоприятным для арендаторов на большинстве рынков страны. Увеличение предложения позволит доходам постепенно догнать рост арендных ставок прошлых лет.

«Когда текучесть снижается, рынок становится более сбалансированным», — поясняет Матьё Лаберж.

В результате арендаторы получают больше свободы выбора и могут ориентироваться не только на цену, но и на район, инфраструктуру и удобства.

«Я не думаю, что в этом году арендодатели будут резко поднимать ставки. Скорее, они будут больше заботиться о долгосрочных отношениях с жильцами, чем пытаться выжать из них каждый доллар», — подытоживает Марко Педри.