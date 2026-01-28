7 новостей недели, которые меняют деловой Монреаль

Вновь с вами еженедельный обзор среды «Делового Монреаля». Знаете, эта неделя была особенной.

Мы не просто фиксируем события — мы ловим логику там, где её не видно с первого взгляда.

Давос, Пекин, Квебек – всё это складывается в одну картину. Давайте разбираться.

Главная новость недели такая: Канада входит в эпоху «великой диверсификации». Вашингтон непредсказуем, и Оттава под руководством Марка Карни разворачивается на Восток. Страна пытается переизобрести себя как автономную «среднюю державу», а внутри всё трещит по швам — регионы бунтуют, снежные штормы парализуют города.

Другими словами: Канада пытается найти баланс между «белой тишиной» арктических штормов и агрессивным шумом мировой политики. Пока Монреаль зарывается в сугробы, Оттава и Квебек-сити перекраивают правила игры в экономике и идентичности.

1. Белый паралич – снег как налог на логистику

Итак, неделя закончилась для Монреаля «жёлтым» предупреждением и 20 сантиметрами сухого, ледяного снега. Для кого-то это романтика, но для бизнеса — головная боль. Понедельник, 26 января, стал днём упущенных возможностей. В аэропорту Трюдо отменили 40 рейсов, грузоперевозки встали, были перебои с электричеством.

При экстремальных температурах бизнес сталкивается с тем, что мы называем «сезонным налогом». Это когда тратишь деньги на экстренную расчистку дорог, а производительность падает из-за того, что никто никуда не может добраться.

2. Federal Politics — Бархатный рассвет Марка Карни

Январь 2026-го — это бенефис премьер-министра. Марка Карни когда-то сравнивали с технократическим мессией, и вот на этой неделе он закрепил свой статус в Давосе. Его речь на Всемирном экономическом форуме — это не просто отчёт, это манифест «устойчивой независимости».

Карни продвигает Bill C-5 — так называемый One Canadian Economy Act. Идея проста: снести внутренние торговые барьеры между провинциями. Но критики уже называют это «тихим переворотом», который урезает права провинций ради того, чтобы быстрее строить.

А тем временем Пьер Пуальевр готовится к своей конвенции в Калгари. После поражения на выборах, когда он даже потерял место в парламенте — правда, потом вернул его через довыборы — лидер консерваторов стоит перед выбором. Либо он остаётся голосом «рассерженных окраин», либо предлагает реальную интеллектуальную альтернативу «технократии Карни».

3. Provincial Trends – Квебек на распутье и «Висковая война»

После шокирующей отставки Франсуа Лего вся неделя прошла под знаком политических манёвров. Бернар Дренвиль официально подтвердил, что хочет возглавить CAQ. Для бизнеса это период неопределённости. Сменится ли прагматизм Лего на более жёсткий национализм? Инвесторы замерли в ожидании – сохранит ли новый лидер курс на экономическую автономию или уйдёт в идеологические войны?

И пока политики делят кресла, реальность напоминает о себе. Знаете про «Висковую войну» с Онтарио? Решение убрать продукцию Crown Royal с полок LCBO вызвало бурю негодования в Монреале — здесь же находится завод по розливу! Это симптом разобщённости: Оттава пытается объединить экономику, а провинции возводят внутренние заборы.

Как иронично говорят аналитики: «В эпоху глобальной торговой войны стрелять в ногу соседу – это не политика, это коллективный суицид».

4. Foreign Affairs – Пекинский гамбит

А теперь самый смелый шаг недели – визит Карни в Китай. В середине отчётной недели, 21–23 января, Канада и Китай официально закрепили «дорожную карту» экономического сотрудничества. Визит Марка Карни к Си Цзиньпину — это реально поворотный момент.

Смотрите, что происходит: южный сосед грозит тарифами, а Оттава открывает двери для китайских инвестиций. Канада снижает тарифы на китайские электромобили в обмен на доступ нашей канолы в Китай. Для Монреаля, как для ключевого хаба, это означает потенциальный приток капитала. Но есть и риск — оказаться под перекрёстным огнём Вашингтона.

В Вашингтоне это уже называют «предательством континентальной солидарности». Это геополитическое отчаяние или высший пилотаж? Покажет время.

5. Culture & Identity – Язык как фильтр и герб без короны

Квебек выбирает «культурную чистоту» вместо «технологического ускорения». С 1 января закрыли пилотные программы для IT-сектора и искусственного интеллекта — если кандидаты не владеют французским, им дороги нет.

И одновременно Симон Жолен-Барретт предлагает убрать британскую корону с герба провинции. Понимаете, что это? Это демонтаж символического фундамента. Квебек методично стирает следы монархии, готовя почву для нового статуса.

6. Транспортный секвестр — EХО сокращает штат и прогноз по авиасектору

На фоне снежных бурь пришла тревожная новость от транспортного оператора exo: сокращение 11% персонала. Это прямой удар по мобильности рабочей силы в Большом Монреале. Если город не может обеспечить надёжное сообщение между пригородами и центром в разгар зимы — это снижает привлекательность Монреаля как такового. Инфраструктура не успевает за амбициями мегаполиса.

Авиационный ренессанс или тупик?

27 января юридические и финансовые эксперты опубликовали прогноз по авиасектору на 2026 год. Хорошая новость для деловой авиации: отмена налога на роскошь для самолётов стоимостью свыше 100 тысяч долларов должна подстегнуть продажи.

Но Монреаль как аэрокосмический кластер остаётся под давлением налоговой неконкурентоспособности по сравнению с США. Неделя признания: нам нужны фискальные стимулы, чтобы удержать заводы Bombardier и Airbus от дрейфа на юг.

7. Economy & Policy – Снежный налог и пауза перед прыжком

Банк Канады сохранил ставку. Тифф Маклем играет в «терпеливого садовника», но вынужден учитывать риск 100-процентных тарифов со стороны Трампа. А между тем, 56% квебекцев уже заявили о планах сократить расходы в 2026 году.

Для ритейла Монреаля это сигнал к смене стратегии — от экспансии к выживанию. Инфляция и стоимость жилья стали главными врагами потребительского оптимизма. Денежная политика теперь пишется с оглядкой на тарифные угрозы Трампа, превращая экономику в заложницу геополитики.

Контексты: Что это значит через 6 месяцев?

Город: Сокращения в exo и трудности со снегоуборкой могут спровоцировать кризис доверия к муниципальной власти.

Лидерство: Если Пьер Пуальевр не консолидирует оппозицию в Калгари, Карни получит карт-бланш на трансформацию страны в «технократическую федерацию». А борьба за лидерство в CAQ определит, будет ли Квебек сотрудничать с Карни по проекту «Единой экономики Канады» или пойдёт на открытую конфронтацию.

Экономика: Внутренний рынок (Bill C-5) станет полем боя. Провинции — особенно Квебек и Альберта — будут сопротивляться централизации под предлогом защиты своих прав. Если федеральное правительство не предложит адекватный ответ на тарифные угрозы Трампа, канадский экспорт может столкнуться с глубоким кризисом уже к лету.

Дипломатия: Отношения с США достигнут точки кипения при пересмотре USMCA. Канаде придётся выбирать: капитуляция перед Трампом или окончательный уход в сторону многовекторности с Китаем и ЕС.

