Марк Карни заявил о значительных инвестициях Катара в крупные проекты Канады

Премьер-министр Марк Карни объявил в воскресенье о том, что Катар взял на себя обязательство вложить «значительные» инвестиции в крупные канадские проекты по национальному строительству, обозначая это как «новую страницу» в двусторонних отношениях.

Это заявление последовало после его встречи с шейхом Тамимом бин Хаммадом Аль Тани, эмиром Катара. В рамках новой инициативы будет завершено соглашение о поощрении и защите инвестиций между двумя странами — долгосрочный вопрос, который долгие годы оставался без решения.

«Мы повышаем уровень наших отношений, становимся ближе к стратегическим партнерам», — сказал Карни. — «Чтобы открыть новую главу наших отношений, я рад сообщить, что Катар обещает вложить значительные стратегические инвестиции в проекты по строительству и развитию нашей страны. Эти средства ускорят реализацию ключевых проектов, усилят наши энергетические отрасли и создадут тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест для канадцев».

Премьер также подчеркнул, что новый договор облегчит канадским компаниям расширение бизнеса в Катаре и привлечет туда инвестиции.

По информации канадского правительства, страны договорились начать переговоры о новом рамочном договоре, сосредоточенном на военных, безопасности и оборонных вопросах, а также расширить инвестиционные возможности в сферах искусственного интеллекта.

Карни пригласил эмира посетить Канаду позднее в этом году и посетить вместе с ним матч Чемпионата мира по футболу между нашими странами.

Эти планы с Катарами — последние в серии соглашений и визитов, предпринятых Карни с целью развития торговых связей с разными странами после его избрания в прошлом году.

На вопрос о своей продолжающейся работе по встречам с заинтересованными странами, Карни отметил, что «многосторонние отношения сейчас ослабевают».

«Это ведет к сокращению свободной торговли, увеличению тарифных и других ограничений, и практически отсутствует многосторонний прогресс», — заявил он. — «Где есть развитие, там — через многосторонние соглашения… хотя бы между несколькими странами, но не всеми».

В пятницу Канада объявила о намерении импортировать около 49 000 электромобилей китайского производства ежегодно с пониженной ставкой тарифа в 6,1 %, после заключения сделки с президентом Китая Си Цзиньпином.

Карни добавил, что Си проявляет интерес к расширению торговых связей Китая с другими странами, поэтому Канада также укрепляет свои торговые отношения с такими странами, как Катар.

«В этом более нестабильном и опасном мире мы выбрали путь совместного создания стабильности, безопасности и процветания», — сказал премьер.

