2025 — год рекордных продаж и роста цен на рынке недвижимости в Квебеке

Несмотря на то, что в 2025 году продать дом оказалось проще, чем его приобрести, рынок жилья в провинции достиг третьего по величине уровня продаж за всю историю, свидетельствуют данные Ассоциации профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

По сравнению с 2024 годом, в 2025 году было продано 97 214 объектов — на 8 % больше, чем годом ранее. Средние показатели за последние десять лет составляют около 89 000 продаж, а нынешний результат — значительно выше ожиданий. Этот рост объясняется доверием квебекцев к экономике региона, отмечает агент по недвижимости Марк Лефрансуа.

Рынок в пользу продавцов

Во всех регионах провинции наблюдается преимущество продавцов. Продажи домов, квартир и многоквартирных зданий показывают устойчивый рост. Особенно активны рынки в таких городах, как Друмондвиль (+11 %), Шербрук (+9 %), Монреаль и Сагеней (+8 %), Труа-Ривье (+5 %) и, конечно, Квебек (+5 %).

«Особенно выделяется рынок города Квебек — он продолжает показывать бурную активность», — отмечает Лефрансуа. По его словам, это связано с растущим экономическим развитием города и его статусом все более важного урбанистического центра.

Ограниченный запас предложений

Одной из причин высокой активности остается дефицит предложений. В 2025 году количество объектов на рынке сократилось примерно на 2 %, в среднем составляя около 35 279 объявлений. В некоторых городах, таких как Квебек (-26 %), Сагеней (-18 %) и Друмондвиль (-16 %), снижение было особенно заметным.

«После пандемии строительство новых объектов практически остановилось. Процесс получения разрешений затягивается, что создает разрыв между спросом и предложением и еще больше способствует выгоде продавцов», — объясняет Марк Лефрансуа.

Рост цен — тенденция 2025 года

Цены на недвижимость продолжают расти. В 2025 году медианная цена на дома в провинции достигла 491 500 $, что на 9 % больше по сравнению с предыдущим годом. Аналогично, цены на квартиры поднялись на 5 %, достигнув 398 000 $, а стоимость многоквартирных зданий (плексов) выросла на 13 %, достигнув 660 000 $.

Особенно заметен рост в отдельных городах: в Сагеней (+22 %), Труа-Ривье (+30 %) и Друмондвиле (+21 %). Эти показатели свидетельствуют о существенной волатильности и привлекательности региональных рынков.

Перспективы на 2026 год

Марк Лефрансуа предполагает, что в 2026 году рост цен может немного замедлиться. «Это даже полезно, потому что рынок не может расти бесконечно быстрее, чем растут зарплаты, и должно сохраняться здравое равновесие», — отмечает эксперт. Он добавляет, что в некоторых городах — например, в Квебеке — цены, возможно, продолжат расти, особенно на фоне ограниченного предложения.

Вывод

2025 год стал годом рекордных продаж и заметного роста цен на рынке недвижимости в Квебеке. В условиях дефицита объектов и высокой активности продавцов, цены продолжают расти, а покупатели сталкиваются с высокой конкуренцией и жесткими условиями сделок. Эксперты советуют готовиться к возможному замедлению роста и сохранять осторожность при планировании сделок в наступающем году.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG