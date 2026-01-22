Квебек призвал Онтарио отказаться от бойкота канадского виски Crown Royal

Ранее премьер Онтарио Даг Форд объявил о намерении начать бойкот продукции Crown Royal в ответ на решение компании Diageo закрыть завод по розливу в Амхерстберге, что приведёт к потере около 200 рабочих мест. По словам Форда, существует опасение, что рабочие места могут быть перенесены в США, где компания строит новый завод в штате Алабама.

В то же время Diageo подчеркнула, что виски Crown Royal, предназначенный для Канады и других стран, будет разливаться на предприятии в Валлифилде, в Квебеке, недалеко от Монреаля. Компания также заявила, что производство — от затирания зерна до выдержки — по-прежнему будет осуществляться в Канаде, как это происходит с 1939 года.

В своём обращении к СМИ Эрик Жирар отметил, что понимает тревогу работников Онтарио и подчеркнул, что «никто не хочет терять рабочие места». Однако он предупредил, что возможный бойкот может негативно отразиться и на предприятиях в Квебеке.

«В условиях нестабильной экономической ситуации и торговой напряжённости с нашим южным соседом сейчас не время предпринимать шаги, которые могут ослабить канадские производственные и логистические цепочки», — заявил Жирар.

Он сообщил, что уже обсудил этот вопрос с министром финансов Онтарио Питером Бетленфалви, подчеркнув, что его приоритетом остаётся защита канадских рабочих, в том числе сотрудников завода в Валлифилде.

Подобную позицию ранее высказал и премьер Манитобы Ваб Кинью, призвав Дага Форда отказаться от бойкота ради единства страны. По его словам, в условиях торгового давления со стороны США Канада должна выступать «единой командой».

Сам Форд, выступая на пресс-конференции, заявил, что его главная задача — защита рабочих Онтарио и он готов делать всё необходимое для этого.

В Квебеке, в свою очередь, подтвердили, что государственная корпорация по продаже алкоголя SAQ не планирует снимать Crown Royal с продажи, учитывая тесную связь бренда с местным производством.