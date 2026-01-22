Квебек призвал Онтарио отказаться от бойкота канадского виски Crown Royal

Подписаться на рассылку
Виктория Христова Янв 22, 2026 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 61 Просмотров

Министр финансов Квебека Эрик Жирар выразил обеспокоенность планами правительства Онтарио убрать виски Crown Royal с полок государственных магазинов спиртного, заявив, что в нынешней экономической ситуации подобные шаги могут нанести удар по канадским цепочкам поставок.

 

Ранее премьер Онтарио Даг Форд объявил о намерении начать бойкот продукции Crown Royal в ответ на решение компании Diageo закрыть завод по розливу в Амхерстберге, что приведёт к потере около 200 рабочих мест. По словам Форда, существует опасение, что рабочие места могут быть перенесены в США, где компания строит новый завод в штате Алабама.

В то же время Diageo подчеркнула, что виски Crown Royal, предназначенный для Канады и других стран, будет разливаться на предприятии в Валлифилде, в Квебеке, недалеко от Монреаля. Компания также заявила, что производство — от затирания зерна до выдержки — по-прежнему будет осуществляться в Канаде, как это происходит с 1939 года.

В своём обращении к СМИ Эрик Жирар отметил, что понимает тревогу работников Онтарио и подчеркнул, что «никто не хочет терять рабочие места». Однако он предупредил, что возможный бойкот может негативно отразиться и на предприятиях в Квебеке.

«В условиях нестабильной экономической ситуации и торговой напряжённости с нашим южным соседом сейчас не время предпринимать шаги, которые могут ослабить канадские производственные и логистические цепочки», — заявил Жирар.

Он сообщил, что уже обсудил этот вопрос с министром финансов Онтарио Питером Бетленфалви, подчеркнув, что его приоритетом остаётся защита канадских рабочих, в том числе сотрудников завода в Валлифилде.

Подобную позицию ранее высказал и премьер Манитобы Ваб Кинью, призвав Дага Форда отказаться от бойкота ради единства страны. По его словам, в условиях торгового давления со стороны США Канада должна выступать «единой командой».

Сам Форд, выступая на пресс-конференции, заявил, что его главная задача — защита рабочих Онтарио и он готов делать всё необходимое для этого.

В Квебеке, в свою очередь, подтвердили, что государственная корпорация по продаже алкоголя SAQ не планирует снимать Crown Royal с продажи, учитывая тесную связь бренда с местным производством.

 

