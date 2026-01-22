Подписаться на рассылку
В Квебеке опознано тело женщины, найденное в реке Святого Лаврентия: полиция расследует убийство

Виктория Христова Янв 22, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 65 Просмотров

Полиция Квебек-Сити (SPVQ) во вторник подтвердила, что тело, обнаруженное неделю назад в реке Святого Лаврентия в районе порта Квебека, принадлежит 44-летней Сусане Роча Крус.

 

По данным правоохранительных органов, женщина числилась пропавшей без вести с 7 января. Следствие располагает основаниями полагать, что она стала жертвой убийства.

Тело было найдено 13 января в начале второй половины дня возле одного из причалов в порту Квебека. В связи с этим делом задержан подозреваемый, которому уже предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений. Во вторник он должен предстать перед судом в Квебек-Сити, где ему, как ожидается, будут предъявлены дополнительные обвинения.

Сусана Роча Крус была родом из Мексики и работала горничной в гостиничной сфере. Расследование продолжается.

 

