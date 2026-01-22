Из-за забастовок пассажиропоток в общественном транспорте Монреаля сократился на 20 миллионов поездок

В 2025 году жители Монреаля совершили примерно на 20 миллионов поездок меньше в метро и автобусах по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила городская транспортная компания.

По словам представительницы агентства Амели Режи, в 2025 году было зафиксировано около 294,1 миллиона поездок, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 314,6 миллиона. Оценка была сделана в конце ноября и не учитывает декабрьскую забастовку сверхурочных работ.

Сильнее всего пострадал будничный пассажиропоток — он снизился на 9 процентов, а по выходным падение составило 12 процентов.

Основной причиной спада стали «ротационные» забастовки сотрудников, которые летом и осенью неоднократно нарушали работу метро и автобусов. Кроме того, как отмечают в агентстве, свою роль сыграли изменения в иммиграционной политике: в 2025 году в городе стало меньше иностранных студентов, активно пользующихся общественным транспортом.

В транспортной компании выражают надежду, что в 2026 году последствия забастовок будут постепенно преодолены, и пассажиропоток начнёт восстанавливаться.

