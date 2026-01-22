Повышение аренды в Квебеке в 2026 году: новая формула и ориентир на инфляцию

В 2025 году рекомендация Трибунала по жилищным вопросам (TAL) достигла рекордных 5,9 процента — максимального уровня за последние десятилетия. Это вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для реформы. В апреле Министерство жилищного строительства Квебека пересмотрело методику расчёта, а в декабре изменения были официально утверждены. Эксперты называют эту реформу самой значительной в сфере регулирования арендной платы с 1981 года.
Если раньше формула включала около десяти показателей, то теперь их осталось всего четыре. Ключевым стал Индекс потребительских цен (IPC), публикуемый Статистическим управлением Канады. В расчёт берётся среднее значение инфляции за 2023, 2024 и 2025 годы. При условии, что декабрьский показатель 2025 года окажется в районе 2,2 процента, а инфляция за два предыдущих года составила 4,5 и 2,3 процента, среднее значение приблизится к 3 процентам.
Для квартиры с арендной платой 1000 долларов это означало бы повышение примерно на 30 долларов в месяц.
К базовому проценту могут добавляться и другие факторы. В частности, учитывается рост муниципальных налогов и страховых взносов — но только в той части, которая превышает уровень инфляции, и с распределением между всеми квартирами в одном здании.
Ещё одно важное нововведение касается капитальных вложений: крупных ремонтов, модернизации инженерных систем, улучшения общих помещений или внедрения новых услуг. Теперь такие расходы могут компенсироваться владельцами в течение фиксированного периода в 20 лет по ставке 5 процентов в год, что, по мнению Ассоциации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ), делает систему более предсказуемой.
Реакция на реформу неоднозначна. Объединение жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ) признаёт, что привязка к инфляции делает расчёт более прозрачным, но считает, что финансовое бремя капитальных ремонтов по-прежнему ложится на жильцов. В CORPIQ, в свою очередь, приветствуют упрощение формулы, однако сомневаются, что установленный уровень компенсации станет достаточным стимулом для масштабного обновления жилищного фонда.
Обе стороны сходятся в одном: новая система может снизить количество споров и разгрузить Трибунал по жилищным вопросам, где сегодня накопилось рекордное число дел о пересмотре арендной платы. При этом представители RCLALQ продолжают настаивать, что в условиях кризиса доступности жилья оптимальным решением остаётся замораживание арендных ставок.
