Повышение аренды в Квебеке в 2026 году: новая формула и ориентир на инфляцию

В понедельник станет известна рекомендуемая ставка повышения арендной платы в Квебеке на 2026 год. Впервые за более чем 40 лет она будет рассчитана по новой, значительно упрощённой формуле, основанной главным образом на среднем уровне инфляции за последние три года. По предварительным оценкам, рост может составить около 3 процентов.

В 2025 году рекомендация Трибунала по жилищным вопросам (TAL) достигла рекордных 5,9 процента — максимального уровня за последние десятилетия. Это вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для реформы. В апреле Министерство жилищного строительства Квебека пересмотрело методику расчёта, а в декабре изменения были официально утверждены. Эксперты называют эту реформу самой значительной в сфере регулирования арендной платы с 1981 года.

Если раньше формула включала около десяти показателей, то теперь их осталось всего четыре. Ключевым стал Индекс потребительских цен (IPC), публикуемый Статистическим управлением Канады. В расчёт берётся среднее значение инфляции за 2023, 2024 и 2025 годы. При условии, что декабрьский показатель 2025 года окажется в районе 2,2 процента, а инфляция за два предыдущих года составила 4,5 и 2,3 процента, среднее значение приблизится к 3 процентам.

Для квартиры с арендной платой 1000 долларов это означало бы повышение примерно на 30 долларов в месяц.

К базовому проценту могут добавляться и другие факторы. В частности, учитывается рост муниципальных налогов и страховых взносов — но только в той части, которая превышает уровень инфляции, и с распределением между всеми квартирами в одном здании.

Ещё одно важное нововведение касается капитальных вложений: крупных ремонтов, модернизации инженерных систем, улучшения общих помещений или внедрения новых услуг. Теперь такие расходы могут компенсироваться владельцами в течение фиксированного периода в 20 лет по ставке 5 процентов в год, что, по мнению Ассоциации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ), делает систему более предсказуемой.

Реакция на реформу неоднозначна. Объединение жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ) признаёт, что привязка к инфляции делает расчёт более прозрачным, но считает, что финансовое бремя капитальных ремонтов по-прежнему ложится на жильцов. В CORPIQ, в свою очередь, приветствуют упрощение формулы, однако сомневаются, что установленный уровень компенсации станет достаточным стимулом для масштабного обновления жилищного фонда.

Обе стороны сходятся в одном: новая система может снизить количество споров и разгрузить Трибунал по жилищным вопросам, где сегодня накопилось рекордное число дел о пересмотре арендной платы. При этом представители RCLALQ продолжают настаивать, что в условиях кризиса доступности жилья оптимальным решением остаётся замораживание арендных ставок.

