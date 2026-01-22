Жители Монреаля всё больше времени проводят у экранов — исследование

Взрослые жители Монреаля с каждым годом всё активнее проводят свободное время перед экранами смартфонов, компьютеров и телевизоров. Об этом говорится в новом докладе Регионального управления общественного здравоохранения Монреаля (DRSP).

Согласно данным исследования, с 2018 года доля взрослых, которые проводят у экранов не менее двух часов в день, выросла на 15 процентов. В 2025 году уже 22,7 процента опрошенных признались, что используют цифровые устройства более четырёх часов в день — это считается «интенсивным» уровнем потребления. Для сравнения: в 2018 году таких было лишь 15,8 процента.

Одновременно сократилось число людей, ограничивающих экранное время двумя часами в день: с 44,9 процента в 2018 году до 31,5 процента в 2025-м.

Наиболее выражена эта тенденция среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет (39,3 процента) и среди пожилых людей старше 65 лет (29,7 процента). Особенно много «активных пользователей» среди людей с низким доходом и тех, кто живёт один: более 42 процентов монреальцев с годовым доходом ниже 25 тысяч долларов проводят у экранов более четырёх часов в день, тогда как среди обеспеченных горожан этот показатель составляет около 15 процентов.

Несмотря на связь между длительным экранным временем и снижением физической активности, отношение к цифровым привычкам остаётся неоднозначным. 44 процента респондентов считают, что гаджеты положительно влияют на их самочувствие, 18 процентов отмечают в основном негативный эффект, а 36 процентов оценивают его нейтрально.

Интересно, что, по выводам авторов исследования, субъективное восприятие вреда или пользы не зависит напрямую от количества времени, проведённого у экрана. Это говорит о том, что решающую роль играют не только часы, но и характер использования технологий.

В сфере физической активности картина также неоднородна: 35,5 процента «активных пользователей» почти не занимаются спортом, однако около 22 процентов тренируются от двух до семи раз в неделю, несмотря на высокую цифровую нагрузку.

Различия между мужчинами и женщинами оказались минимальными: интенсивно пользуются экранами 22,1 процента женщин и 23 процента мужчин.

Специалисты общественного здравоохранения подчёркивают, что рост экранного времени необходимо учитывать при разработке программ по укреплению здорового образа жизни и выработке более гибких и адресных профилактических мер.

