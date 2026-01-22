Стрельба у ресторана в Монреале: обошлось без пострадавших

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), около 22:30 поступило несколько звонков в службу 911 с сообщением о стрельбе на бульваре Ланжелье, недалеко от бульвара Лавуазье.
«Прибыв на место, полицейские обнаружили пулевые отверстия на фасаде заведения и гильзы на земле», — рассказал представитель полиции Монреаля Мануэль Кутюр.
По словам очевидцев, подозреваемый внезапно появился у окна ресторана и открыл стрельбу. Несмотря на то, что внутри находились люди, никто не пострадал.
Полиция начала расследование. Личность стрелявшего и мотивы его действий пока не установлены.
