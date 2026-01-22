Стрельба у ресторана в Монреале: обошлось без пострадавших

В районе Сен-Леонар в Монреале вечером в понедельник неизвестный открыл огонь по ресторану, в котором в тот момент находились посетители и персонал.

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), около 22:30 поступило несколько звонков в службу 911 с сообщением о стрельбе на бульваре Ланжелье, недалеко от бульвара Лавуазье.

«Прибыв на место, полицейские обнаружили пулевые отверстия на фасаде заведения и гильзы на земле», — рассказал представитель полиции Монреаля Мануэль Кутюр.

По словам очевидцев, подозреваемый внезапно появился у окна ресторана и открыл стрельбу. Несмотря на то, что внутри находились люди, никто не пострадал.

Полиция начала расследование. Личность стрелявшего и мотивы его действий пока не установлены.

