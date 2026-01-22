Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Отдых Афиша «Сегодня каждый сам за себя решает,что он видит»: 38 лет фильму «Убить дракона»

«Сегодня каждый сам за себя решает,что он видит»: 38 лет фильму «Убить дракона»

Виктория Христова Янв 22, 2026 Афиша, Интересное кино, Новости Оставить комментарий 52 Просмотров

Почти четыре десятилетия назад советский зритель впервые увидел фильм Марка Захарова «Убить дракона».

 

Философская легенда-сказка-миф была снята по одной из самых известных сказок-притч Евгения Шварца, которую называют вершиной его творчества. Имя ей – пьеса «Дракон».
Шварц написал ее в огненном 1943 году, когда находился в эвакуации в Сталинабаде. Нынче это город Душанбе. Сам Шварц был, как мы знаем, жил и работал на тот момент в Ленинграде. Кстати, Душанбе в переводе с фарси означает «понедельник», значит, пишу я, собственно, вовремя! И маленькое, но приятное для меня отклонение: Евгений Шварц начинал свою литературную деятельность, на моей малой родине – Донбассе, в городе Артемовске. Но вернемся к нашим драконам.
В пьесе «Дракон» совершенно несложно было увидеть сатиру на тоталитарную власть и всех, кто ей подчинялся. И лично мне, как и многих другим, наверняка, было непонятно и удивительно, что автор не подвергся гонениям за такие недвусмысленные и абсолютно прозрачные намеки.
Позже я где-то вычитала, что спасло Шварца скорее всего то, что высокопоставленным дядям могло показаться, что он описывает фашизм, а отнюдь не ту систему, которая была ему более знакома. Фашизм, стремящийся завладеть миром.
И вот именно под таким идеологическим прикрытием по этой пьесе поставили спектакль в Ленинградском Театре Комедии еще в годы войны. Однако, недолго музыка играла. Вскоре после московской премьеры спектакль был снят, а пьеса – запрещена.
На протяжении практически двух десятков лет она была невостребована. Ее не ставили ни в одном из театров. Не только Москвы. Вообще, ни в одном. Ситуация изменилась только во времена хрущевской оттепели: в 1962 году состоялась первая постановка. Знаете, кто рискнул? Лишний вопрос, я понимаю.
Да-да, мой любимейший Марк Анатольевич Захаров поставил «Дракона» в студенческом театре МГУ. Но и тут не все задалось гладко. Вот что об этом вспоминает сам Гений: «Дракон» шел не очень долго – до посещения Никитой Сергеевичем Хрущевым выставки абстракционистов. Потом изменился климат во всех сферах, и спектакль пришлось снять».
Но снять – не значит забыть. И не тот человек был Захаров, чтобы взять так и сдаться! Он вернулся к «Дракону». Да, только спустя четверть века, во времена перестройки, но вернулся же! На этот раз сценарий он писал вместе с драматургом, писателем-сатириком и своим единомышленником Григорием Гориным.
Режиссер решил создать экранизацию, причем с участием ярчайших актеров труппы Театра имени Ленинского комсомола, которым он уже успешно руководил полтора десятка лет. Состав, согласитесь, получился и правда, по-настоящему звездным: роль Дракона досталась Олегу Янковскому, Ланцелота сыграл Александр Абдулов, бургомистра – Евгений Леонов, ученого Фридрихсена – Александр Збруев. Роль возлюбленной Ланцелота Эльзы сыграла Александра Захарова, а лучшего ученика дракона Генриха — Виктор Раков. А вот на роль архивариуса Шарлеманя Марк Анатольевич пригласил Вячеслава Тихонова, актера «со стороны».
Изначально авторами предполагалось, что у фильма будет другое название. Как вариант рассматривался «Странствующий рыцарь». Но в процессе работы мудрый Режиссер решил сделать названием, собственно, главную идею фильма – «Убить дракона». В тогдашнюю перестроечную эпоху главная мысль фильма – «убить дракона в себе» зазвучала как-то свежо, по-новому. И практически повторила лозунг, который в те годы звучал из каждого утюга: «Начни перестройку с самого себя».
Фильм получился отличным, отличающимся от пьесы. У Шварца финал был счастливый и даже какой-то нереально-сказочный: Ланцелот и дочь архивариуса Эльза хотят воспитать нового человека, который убьет в себе дракона. А люди как-то безотчетно верят, что этот самый Ланцелот приведет их к счастью.
У Захарова финал куда более пессимистичный, мрачный и безнадежный, но реальный и приближенный к действительности: Ланцелот уходит от людей. Он встречает побежденного, но тем не менее, живого Дракона. Того окружают мальчишки, и он произносит: «Ну что, снова начнем? Вот сейчас и начнется самое интересное». Очевидно, что он снова собирается воспитывать поколение рабов. Собственно, то, что циклично и никогда никем не искоренялось.
Поэт Юлий Ким написал тексты песен, а композитор Геннадий Гладков сочинил музыку как к этому, так и почти ко всем телефильмам Марка Анатольевича.
Многие сцены фильма-именинника снимались на улочках старинных немецких городов и в средневековых замках. В частности, в замке Мариенбург, что на территории нынешней Польши. Он, этот замок, кстати сказать — один из самых знаменитых кирпичных замков, служившем резиденцией магистров Тевтонского ордена. Этот орден, входящий в структуру ордена Госпитальеров, защищал немецких рыцарей, способствовал лечению больных и немощных, а также пресекал попытки противников церкви опорочить ее в глазах людей. В общем, помыслы совершенно добрые. Равно, как и антураж замках, который мы можем лицезреть на экране. Хотя, и мрачноват. Но на то он и замок – не варьете.
Так вот, о финале. На смену злу приходит новое зло – совсем не так, как в сказке у Шварца. И ничего не изменится до тех пор, пока каждый не убьет дракона в себе. В том и смысл. Потому и финал остается открытым. Ланцелот, Дракон и дети уходят вдаль. Дальнейшее предстоит додумать зрителям. Даже не додумать – начинать делать.
Фильм «Убить Дракона» стал последней киноработой Марка Захарова. После этого он сосредоточился исключительно на наших любимых и бесценных театральных постановках. И буквально в следующем году мы увидели потрясающие спектакли «Мудрец» и «Поминальная молитва».
«Рыцари ничего не делают потихонечку — они такие глупые. Они всё делают открыто и честно. А это здесь никому не нравится, кроме Дракона. Конечно, ведь открытый человек — отличная мишень.» Давайте убивать Драконов! В себе и в социуме. Так завещал Мастер и Гений. По сему и быть!

 

 

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*