«Сегодня каждый сам за себя решает,что он видит»: 38 лет фильму «Убить дракона»

Почти четыре десятилетия назад советский зритель впервые увидел фильм Марка Захарова «Убить дракона».

Философская легенда-сказка-миф была снята по одной из самых известных сказок-притч Евгения Шварца, которую называют вершиной его творчества. Имя ей – пьеса «Дракон».

Шварц написал ее в огненном 1943 году, когда находился в эвакуации в Сталинабаде. Нынче это город Душанбе. Сам Шварц был, как мы знаем, жил и работал на тот момент в Ленинграде. Кстати, Душанбе в переводе с фарси означает «понедельник», значит, пишу я, собственно, вовремя! И маленькое, но приятное для меня отклонение: Евгений Шварц начинал свою литературную деятельность, на моей малой родине – Донбассе, в городе Артемовске. Но вернемся к нашим драконам.

В пьесе «Дракон» совершенно несложно было увидеть сатиру на тоталитарную власть и всех, кто ей подчинялся. И лично мне, как и многих другим, наверняка, было непонятно и удивительно, что автор не подвергся гонениям за такие недвусмысленные и абсолютно прозрачные намеки.

Позже я где-то вычитала, что спасло Шварца скорее всего то, что высокопоставленным дядям могло показаться, что он описывает фашизм, а отнюдь не ту систему, которая была ему более знакома. Фашизм, стремящийся завладеть миром.

И вот именно под таким идеологическим прикрытием по этой пьесе поставили спектакль в Ленинградском Театре Комедии еще в годы войны. Однако, недолго музыка играла. Вскоре после московской премьеры спектакль был снят, а пьеса – запрещена.

На протяжении практически двух десятков лет она была невостребована. Ее не ставили ни в одном из театров. Не только Москвы. Вообще, ни в одном. Ситуация изменилась только во времена хрущевской оттепели: в 1962 году состоялась первая постановка. Знаете, кто рискнул? Лишний вопрос, я понимаю.

Да-да, мой любимейший Марк Анатольевич Захаров поставил «Дракона» в студенческом театре МГУ. Но и тут не все задалось гладко. Вот что об этом вспоминает сам Гений: «Дракон» шел не очень долго – до посещения Никитой Сергеевичем Хрущевым выставки абстракционистов. Потом изменился климат во всех сферах, и спектакль пришлось снять».

Но снять – не значит забыть. И не тот человек был Захаров, чтобы взять так и сдаться! Он вернулся к «Дракону». Да, только спустя четверть века, во времена перестройки, но вернулся же! На этот раз сценарий он писал вместе с драматургом, писателем-сатириком и своим единомышленником Григорием Гориным.

Режиссер решил создать экранизацию, причем с участием ярчайших актеров труппы Театра имени Ленинского комсомола, которым он уже успешно руководил полтора десятка лет. Состав, согласитесь, получился и правда, по-настоящему звездным: роль Дракона досталась Олегу Янковскому, Ланцелота сыграл Александр Абдулов, бургомистра – Евгений Леонов, ученого Фридрихсена – Александр Збруев. Роль возлюбленной Ланцелота Эльзы сыграла Александра Захарова, а лучшего ученика дракона Генриха — Виктор Раков. А вот на роль архивариуса Шарлеманя Марк Анатольевич пригласил Вячеслава Тихонова, актера «со стороны».

Изначально авторами предполагалось, что у фильма будет другое название. Как вариант рассматривался «Странствующий рыцарь». Но в процессе работы мудрый Режиссер решил сделать названием, собственно, главную идею фильма – «Убить дракона». В тогдашнюю перестроечную эпоху главная мысль фильма – «убить дракона в себе» зазвучала как-то свежо, по-новому. И практически повторила лозунг, который в те годы звучал из каждого утюга: «Начни перестройку с самого себя».

У Захарова финал куда более пессимистичный, мрачный и безнадежный, но реальный и приближенный к действительности: Ланцелот уходит от людей. Он встречает побежденного, но тем не менее, живого Дракона. Того окружают мальчишки, и он произносит: «Ну что, снова начнем? Вот сейчас и начнется самое интересное». Очевидно, что он снова собирается воспитывать поколение рабов. Собственно, то, что циклично и никогда никем не искоренялось.

Поэт Юлий Ким написал тексты песен, а композитор Геннадий Гладков сочинил музыку как к этому, так и почти ко всем телефильмам Марка Анатольевича.

Многие сцены фильма-именинника снимались на улочках старинных немецких городов и в средневековых замках. В частности, в замке Мариенбург, что на территории нынешней Польши. Он, этот замок, кстати сказать — один из самых знаменитых кирпичных замков, служившем резиденцией магистров Тевтонского ордена. Этот орден, входящий в структуру ордена Госпитальеров, защищал немецких рыцарей, способствовал лечению больных и немощных, а также пресекал попытки противников церкви опорочить ее в глазах людей. В общем, помыслы совершенно добрые. Равно, как и антураж замках, который мы можем лицезреть на экране. Хотя, и мрачноват. Но на то он и замок – не варьете.

Так вот, о финале. На смену злу приходит новое зло – совсем не так, как в сказке у Шварца. И ничего не изменится до тех пор, пока каждый не убьет дракона в себе. В том и смысл. Потому и финал остается открытым. Ланцелот, Дракон и дети уходят вдаль. Дальнейшее предстоит додумать зрителям. Даже не додумать – начинать делать.

Фильм «Убить Дракона» стал последней киноработой Марка Захарова. После этого он сосредоточился исключительно на наших любимых и бесценных театральных постановках. И буквально в следующем году мы увидели потрясающие спектакли «Мудрец» и «Поминальная молитва».

«Рыцари ничего не делают потихонечку — они такие глупые. Они всё делают открыто и честно. А это здесь никому не нравится, кроме Дракона. Конечно, ведь открытый человек — отличная мишень.» Давайте убивать Драконов! В себе и в социуме. Так завещал Мастер и Гений. По сему и быть!

