Бюджет Монреаля не предусматривает финансирование новых холодильных уличных катков

Однако нынешняя администрация решила пересмотреть приоритеты расходов, сосредоточившись на других направлениях. Многие жители выразили обеспокоенность этим решением.
«Это очень печально, ведь из-за изменения климата у нас всё меньше ледяных арен для катания», — отметил Жан-Бруно Мориссетт.
«Очень грустно, потому что это важно для детей, а зимой у нас мало таких моментов», — добавила Таниа Тремблей. Она рассказала, что две катки неподалёку от её дома пришлось закрыть из-за отсутствия средств на содержание.
Профессор экологических наук Вильфрида Лориер, Роберт МакЛуман, отметил, что стоимость холодильных катков варьируется, но обычно составляет десятки тысяч долларов на оборудование и обслуживание. Он подчеркнул, что с изменением климата такие катки могут стать необходимостью.
«Мы наблюдаем тенденцию к более коротким и мягким зимам, что повлияет на возможность катания на открытом воздухе», — заявил МакЛуман.
В районе Вердун на прошлое воскресенье семья Гийома Дуаля каталась на льду. Он считает, что холодильные катки позволяют семьям сохранять возможность кататься даже в мягкую зиму.
«Каток — это не просто статья бюджета, а важная культурная и социальная активность», — отметил Дуаль.
