Moe’s Bar & Grill на Вест-Айленд постепенно возвращается к жизни после масштабного наводнения

Модное заведение Moe’s Bar & Grill на Вест-Айленд медленно восстанавливается после тяжелых последствий сильного дождя, обрушившегося 13 июля 2025 года. В результате прорыва дренажной трубы большая часть ресторана оказалась затопленной, что вынудило владельцев закрыть его для реконструкции.

Работы по восстановлению начались в декабре 2025 года после долгих переговоров со страховой компанией. Сейчас частичные работы завершены, и хотя точная дата полного открытия пока не объявлена, владельцы уверяют, что прилагают все усилия для скорейшего возвращения заведения к жизни. В планах — обновленное меню и новые впечатляющие изменения.

Недавно была открыта кухня, и управление подтвердило, что к концу года появится обновленное меню. На полу уложены деревянные доски, мебель уже доставлена, а команда сотрудников с нетерпением ждет момента полного открытия.

Владелец Johnny Cripotos, связанный с Moe’s уже более 35 лет, рассказывает, что последний год стал для него самым сложным в истории заведения.

— «Мы работаем здесь уже 35 лет, и, да, случился настоящий инцидент этим летом», — делится он. — «Я как раз был в отпуске в Греции, когда получил FaceTime. Через два дня после начала отпуска мне сообщили, что прорыв дренажной трубы разрушил потолок в зоне ресторана. Вода льется по всему залу — примерно по колено».

Хотя туалеты, офис, кухня и входная зона остались целыми, бар, потолки, полы и окружающие пространства полностью затоплены.

— «Это было шоком», — признается он.

Эмоции взяли верх, и Cripotos взял время, чтобы прийти в себя, прежде чем сосредоточиться на восстановлении и движении вперед.

Новый, теплый и гостеприимный интерьер — победа в нескольких номинациях «Лучшее место Монреаля» — появился только после изнурительной борьбы с страховыми и подрядчиками. Его совет тем, кто сталкивается с подобными ситуациями, прост: «Читайте мелкий шрифт».

— «Многие не имеют такой финансовой подушки безопасности», — говорит он. — «Я думал, что откроемся за две недели. Это было в июле 2025 года. А открытие произошло только 6 января 2026-го».

Cripotos признается, что мысли о том, чтобы сдаться, посещали его не раз.

— «Я борец — не с людьми, а за то, во что верю», — говорит он. — «У меня двое детей, 12 и 16 лет, и я хочу их этому научить. Я не могу сдаться. Это не в моей натуре».

Он вспоминает, как трудно было работать с страховщиками и подрядчиками, часто без исходных чертежей здания.

— «Они говорили, что заменят только поврежденные части. А если что-то не совпадет — на твоей совести», — рассказывает он. — «Я спрашивал, хотят ли они, чтобы я ездил на белой машине с красным крылом, и они отвечали «да» — если я не заплачу больше, чтобы всё совпадало».

Несмотря на финансовую нагрузку, Cripotos нашел способ покрыть собственную долю расходов и надеется вернуть вложенные деньги.

— «Это точно не было бы моё последнее слово», — утверждает он. — «Мы пережили пандемию, и не собирались закрываться из-за наводнения. Мои сотрудники и клиенты — они не позволят мне сдаться».

Для Cripotos Moe’s — это больше, чем просто кирпичи и цемент.

— «Это не четыре стены, не пол и не потолок», — говорит он. — «Это целая душа, которая собралась вместе, чтобы стать одним целым. И для меня она бьется, как человек».

Длительный перерыв в работе сильно сказался на его команде, семье и преданных клиентах — сплоченной общине, которую он называет одним большим семейством.

Cripotos начал свою карьеру в сфере общественного питания с работы посудомойщиком и прошел путь до владельца. Его уважение к каждому члену команды очевидно.

Moe’s Bar & Grill — это семейное и уютное место на Вест-Айленд, открывшееся в 1991 году, и с каждым годом оно становится всё более значимым для местных жителей.

