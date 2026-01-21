Статистика сообщает: завершение федеральной налоговой льготы привело к росту инфляции в Канаде

По данным Статистического управления Канады (StatCan), завершение федеральной налоговой каникулы, которая действовала на год раньше запланированного, повысило годовой показатель инфляции в декабре до 2,4%. Это на две десятых процента выше ожидаемых экспертов 2,2%, что стало неожиданностью для рынка.

В январе 2024 года правительство проводило временную акцию по снижению GST на некоторые товары на два месяца, начиная с середины декабря. Эта мера снизила цены на рестораны, алкоголь, детские игрушки и другие товары, что сказывалось на ценах в течение всего 2024 года. Однако в конце года эти скидки перестали действовать, и их эффект исчез из годового сравнения, что привело к росту индекса потребительских цен.

Рост цен на питание и развлечения

Одним из факторов, повлиявших на увеличение инфляции, стал рост цен на рестораны — на 8,5 % за год. Это, по данным StatCan, стало основой для ускорения общего показателя. Также наблюдался рост цен на некоторые продукты питания, включая картофельные чипсы и сладости, попавшие под налоговые льготы ранее. В целом, стоимость продуктов питания в магазинах выросла на 5 % по сравнению с прошлым годом. В ноябре цена на продукты, особенно кофе, выросла более чем на 30 %, а цена на свежую или замороженную говядину — на 16,8 %.

Обвал цен на бензин и изменения в транспортных расходах

В то же время, снижение стоимости бензина на 13,8 % помогло сдержать общий рост цен: глобальный избыток нефти привел к снижению цен на сырье. Несмотря на это, авиабилеты подорожали на 34,5 % за месяц, превысив рост цен в прошлом декабре, а стоимость туров для путешествий увеличилась за счет повышения цен на направления в США.

Что ожидает Канаду в ближайшие недели

Декабрьские показатели инфляции станут последним обзором цен перед первым в этом году решением Банка Канады по ставке. В декабре регулятор оставил ключевую ставку без изменений на уровне 2,25 %. В ближайшее время Центробанк также опубликует обновленные квартальные опросы бизнеса и потребителей.

Это важные новости для экономики страны, поскольку инфляция и ставки напрямую влияют на уровень жизни и экономическую политику на ближайшие месяцы.

