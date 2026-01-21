Истощение демократии или необходимость порядка?

На последнем собрании 2025 года председатель EMSB и Совета Комиссаров Джо Ортона завершил сессию вопрос-ответ заявлением. Он подчеркнул, что ранее общественность всегда могла присутствовать и задавать вопросы, а во время пандемии COVID-19 им было разрешено отправлять письменные обращения, которые затем озвучивались и отвечались на собрании. Однако, по его словам, «это не прописано в правилах», и с этого месяца он «больше не будет принимать письменные вопросы».

Ортона выразил опасение, что письменные вопросы, которые он озвучивает, могут негативно повлиять на его имидж. «Я получаю вопросы, которые мне неудобно читать», — заявил он. По его словам, если он не озвучит письменный вопрос, его обвинят в цензуре и даже могут обратиться к этическому комиссару. Если же он их зачитает, есть риск, что вопросы будут неправильно интерпретированы, поскольку они читаются им лично и могут, по его мнению, выражать его личное мнение.

Несмотря на это, участие в собраниях по-прежнему возможно только для тех, кто присутствует лично. «Это публичная площадка», — подчеркнул Ортона, добавив, что необходимо соблюдать уважение и правила приличия. «Но я больше не буду принимать письменные вопросы. Если кому-то это не нравится — могут прийти сюда и задать свой вопрос лично».

Родительский комитет, опубликовавший заявление, заявил, что такое решение «создает ненужные барьеры для участия родителей и существенно исключает тех, кто не может присутствовать лично из-за работы, ухода за детьми, здоровья или транспортных проблем». По мнению комитета, такие ограничения «ограничивают вовлеченность, а не укрепляют ее».

Глава комитета Екатерина Коракакис рассказала газете The Suburban, что решение было принято без предварительной консультации с комиссарами. Она считает, что существуют необходимые «ограничения по времени, релевантности или другим причинам», но при отсутствии таких правил, по её словам, совет «заглушает демократию».

«Родительское управление должно быть инклюзивным и учитывать реалии семей», — говорится в заявлении Родительского комитета. «Исключение доступных способов участия рискует «заглушить» инициативу родителей и подорвать представительный характер их вовлеченности в систему образования».