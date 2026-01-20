Лавальский «Rocket» выражают соболезнования семье фаната, скончавшегося во время игры

Команда хоккейного клуба Laval Rocket выразила свои искренние соболезнования семье фаната, который скончался во время матча в субботу вечером. Инцидент произошёл на арене Place Bell, когда у Михаэля Пельтье случилась медицинская чрезвычайная ситуация.

В результате игра против команды Manitoba Moose была завершена за минуту до положенного времени.

«Мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении команды в социальных сетях. «Будучи частью сообщества в течение семи сезонов, он всегда поддерживал нас, и семья Rocket сердечно с нами в этот трудный момент».

Также Американская хоккейная лига (AHL) выразила свои соболезнования. «Мы благодарны службам экстренного реагирования на Place Bell, которые оказывали помощь, и наши мысли с его близкими и организацией Laval Rocket», — отметили в AHL.

Дочь Пельтье, София Пельтье, сообщила на Facebook, что её отец умер мирно во время игры, «где он любил бывать».

На пост команды многие посетители матча отмечали, что сначала думали, что мужчина просто уснул в своем кресле, пока не поняли, что он перестал дышать.

