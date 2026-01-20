Трагическая авария на Hwy 40 в Труа-Ривьер: молодая женщина погибла

В ночь на субботу, 17 января 2026 года, на шоссе 40 в районе Труа-Ривьер (регион Мориси) произошла лобовой удар, унёсший жизнь молодой женщины: автомобиль с двумя мужчинами в возрасте около 20 лет въехал на трассу в противоположном направлении.

​

Инцидент случился около 3:15 утра, когда машина с двумя молодыми людьми, по предварительным данным, заехала на Hwy 40 по встречной полосе с Boulevard des Récollets. Водитель встречного автомобиля — женщина за 20 — погибла на месте. Два нарушителя доставлены в больницу: водитель в тяжёлом состоянии, пассажир с серьёзными, но не угрожающими жизни травмами.

​

Sûreté du Québec (SQ) рассматривает возможную роль алкоголя, но подтверждения пока нет — следствие продолжается с участием экспертов по реконструкции. Дорога в сторону востока оставалась закрытой до позднего утра (около 11:30), SQ ищет свидетелей для уточнения деталей. По первым данным из местных источников, алкоголь и наркотики маловероятны, а причиной могла стать невнимательность.​

SQ подчёркивает безопасность на дорогах и просит очевидцев связаться с полицией. Авария без вовлечения грузовиков произошла на оживлённом участке; расследование определит точные причины этой бессмысленной трагедии, напоминая о рисках езды в неправильном направлении.​

