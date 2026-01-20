В приходе Saint-Eusèbe-de-Verceil в квартале Сент-Мари разгорелся конфликт с городом Монреалем

В приходе Saint-Eusèbe-de-Verceil в квартале Сент-Мари разгорелся конфликт с городом Монреаль: католическая община подала в суд на городские власти из‑за отказа выдать разрешение на снос аварийного храма, который, по их словам, превратился в угрозу безопасности и препятствие для проекта доступного жилья.

Церковь Saint-Eusèbe-de-Verceil на улице Fullum заброшена, подвергается вандализму, уже пережила пожар и, по оценке прихода, фактически рассыпается, оставаясь при этом формально охраняемым объектом.​

Приход ежегодно тратит около 300 000 долларов только на охрану и минимальное поддержание безопасности, но всё равно не может полностью предотвратить проникновения сквоттеров, за что был оштрафован на 250 000 долларов.​

Приход хочет снести здание и на его месте возвести доступное жильё, однако город отказывается выдать разрешение на снос, аргументируя это статусом объекта как наследия и необходимостью прохождения стандартных консультационных процедур.

Представитель владельца церковной недвижимости (Montreal Roman Catholic Real Estate Corporation) Стефано Марроне говорит о «ловушке»: чтобы запустить жилищный проект, нужна санкция города, но объявление здания объектом наследия добавило бюрократии и неопределённости будущего.​

Город ранее внёс церковь в список объектов наследия, признавая её историческую ценность, но теперь её состояние ставит вопрос: возможно ли спасение или пора признать утрату и допустить снос.​

Директор по политике Heritage Montreal Дину Бумбару отмечает, что ущерб, вероятно, зашёл слишком далеко, и предупреждает: фрагментарный, «точечный» подход к охране наследия ведёт к тому, что подобные ситуации повторяются, а промедление фактически «хоронит» архитектурную память района.​

Церковь добивается от города ускоренной реакции, ссылаясь прежде всего на общественную безопасность и невозможность дальше «ставить на паузу» решение.​

Городские власти от комментариев отказались, сославшись на то, что вопрос уже находится на рассмотрении суда, и теперь судьбу храма, а значит и возможность реализации проекта доступного жилья, будет определять судебное решение.

