В приходе Saint-Eusèbe-de-Verceil в квартале Сент-Мари разгорелся конфликт с городом Монреалем

Церковь Saint-Eusèbe-de-Verceil на улице Fullum заброшена, подвергается вандализму, уже пережила пожар и, по оценке прихода, фактически рассыпается, оставаясь при этом формально охраняемым объектом.
Приход ежегодно тратит около 300 000 долларов только на охрану и минимальное поддержание безопасности, но всё равно не может полностью предотвратить проникновения сквоттеров, за что был оштрафован на 250 000 долларов.
Приход хочет снести здание и на его месте возвести доступное жильё, однако город отказывается выдать разрешение на снос, аргументируя это статусом объекта как наследия и необходимостью прохождения стандартных консультационных процедур.
Представитель владельца церковной недвижимости (Montreal Roman Catholic Real Estate Corporation) Стефано Марроне говорит о «ловушке»: чтобы запустить жилищный проект, нужна санкция города, но объявление здания объектом наследия добавило бюрократии и неопределённости будущего.
Город ранее внёс церковь в список объектов наследия, признавая её историческую ценность, но теперь её состояние ставит вопрос: возможно ли спасение или пора признать утрату и допустить снос.
Директор по политике Heritage Montreal Дину Бумбару отмечает, что ущерб, вероятно, зашёл слишком далеко, и предупреждает: фрагментарный, «точечный» подход к охране наследия ведёт к тому, что подобные ситуации повторяются, а промедление фактически «хоронит» архитектурную память района.
Церковь добивается от города ускоренной реакции, ссылаясь прежде всего на общественную безопасность и невозможность дальше «ставить на паузу» решение.
Городские власти от комментариев отказались, сославшись на то, что вопрос уже находится на рассмотрении суда, и теперь судьбу храма, а значит и возможность реализации проекта доступного жилья, будет определять судебное решение.
