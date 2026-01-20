Рынок недвижимости в Квебеке продолжает расти: цены бьют рекорды на фоне дефицита предложений

Рынок жилой недвижимости в Квебеке в 2025 году демонстрирует очередной рост цен и активность, которая удивляет аналитиков. Согласно последним статистическим данным Ассоциации профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), снижение процентных ставок и увеличение срока погашения ипотечных кредитов до 30 лет значительно стимулировали спрос, что привело к росту цен на жилье.

Высокий спрос и стремительный рост цен

«Это способствует повышению спроса, а значит — и цен», — говорит Чарльз Брант, руководитель службы аналитики рынка APCIQ. По его словам, эта тенденция «даже нивелирует эффект снижения ставок», делая покупку жилья все более недоступной для большинства населения.

Основной проблемой остается дефицит продаваемых объектов. Ограниченное предложение усиливает ценовую конкуренцию и приводит к росту стоимости жилья.

Шокирующие цифры

По данным платформы Centris, в 2025 году средняя цена на дома в провинции выросла на 9 % по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет этот показатель увеличился на 67 %, а текущая медианная цена на односемейные дома составляет 491 500 долларов, в районе Монреаля — 622 500 долларов.

Опытные покупатели, уже являющиеся владельцами недвижимости, используют рост цен для получения прибыли, в то время как первичные заемщики сталкиваются с трудностями, если у них нет поддержки от семей или накопленных капиталов.

Квартира и многоквартирные дома: рост популярности

Медианная цена на квартиры увеличилась за год на 5 %, достигнув 398 000 долларов по всей провинции и 425 000 — в Монреале. Также вырос интерес к многоквартирным домам (плексам). Их цена за год выросла на 13 %, а за пять лет — на 55 %, достигнув 660 000 долларов в целом по Квебеку и 830 000 — в Монреале.

Плексы привлекают инвесторов благодаря высокой доходности и возможности разместить сразу несколько семей, что особенно актуально на фоне острого нехватки аренды. Количество продаваемых объектов с 2 до 5 квартир снизилось за 2025 год на 14 %, а продажа односемейных домов — на 3 %. В то же время увеличился на 6 % объем предложений по квартирам.

Динамичный 2025 год

В прошлом году было продано 97 214 объектов недвижимости — на 8 % больше по сравнению с 2024 годом. Этот показатель существенно ниже рекордных результатов 2020 и 2021 годов, когда было зафиксировано более 112 тысяч сделок, однако тенденция к росту сохраняется.

Что ждать дальше?

Эксперты отмечают, что несмотря на рост цен и активность рынка, дефицит объектов и высокая стоимость продолжают ограничивать доступность жилья для новичков. В ближайшие годы ситуация может усугубиться, если предложение не увеличится.

Рынок недвижимости в Квебеке находится на важном перепутье: рост цен продолжится, а доступность жилья — снизится. Власти и участники рынка должны искать пути решения этой проблемы, чтобы сохранить равновесие и обеспечить возможности для новых покупателей.

