Новости Женщина погибла после ссоры в Ружмонте
police
Полиция не дремлет. Некогда!

Женщина погибла после ссоры в Ружмонте

Виктория Христова Янв 20, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия

В воскресенье после полудня в городе Ружмонте, произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб 40-летняя женщина.

 

 

Согласно информации полиции Sûreté du Québec (SQ), вызов поступил в 13:45 по местному времени.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили женщину с серьёзными ранениями.

Её срочно доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

В ходе инцидента пострадал также мужчина, который, по предварительным данным, получил серьёзные травмы, однако его жизнь вне опасности, сообщила представитель SQ Беатрис Дорсэнвиль.

Полиция ведёт расследование случившегося.

Причины и обстоятельства конфликта выясняются.

 

