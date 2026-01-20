Женщина погибла после ссоры в Ружмонте

Согласно информации полиции Sûreté du Québec (SQ), вызов поступил в 13:45 по местному времени.
Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили женщину с серьёзными ранениями.
Её срочно доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.
В ходе инцидента пострадал также мужчина, который, по предварительным данным, получил серьёзные травмы, однако его жизнь вне опасности, сообщила представитель SQ Беатрис Дорсэнвиль.
Полиция ведёт расследование случившегося.
Причины и обстоятельства конфликта выясняются.
