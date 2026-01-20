«Blue Monday»: Миф или реальность? Почему «самый грустный день в году» продолжает жить в культуре

В середине января многие слышали о так называемом «Blue Monday» — дне, который считается самым грустным за весь год. Однако учёные, психологи и специалисты из области здравоохранения давно опровергли научную основательность этого понятия. Почему же оно всё ещё живёт и активно используется в медийных и коммерческих целях?

Истоки этого мифа уходят в 2005 год, когда британский психолог Клифф Арнолл создал уравнение, по которому определялся самый депрессивный день — третий понедельник января. В основу легли такие факторы, как погода, долги, прошедшие праздники и срыв новогодних обещаний. Однако всё это оказалась простой маркетинговой уловкой: целью было стимулировать продажи авиабилетов и туристических путёвок.

Несмотря на явное отсутствие научных подтверждений, многие крупные организации, включая медицинские центры и благотворительные фонды, ежегодно публикуют советы по преодолению «синего» настроения. Центр по борьбе с зависимостями и Ментальные клиники отмечают, что в январе у людей наблюдается снижение уровня солнечного света, что действительно может способствовать развитию сезонной депрессии. Но специалисты предупреждают: это не повод для паники или потребительского ажиотажа.

«Создавать ощущение, что один день — самый грустный в году, — опасно», — считает психолог Джонатан Стия. — «Это может привести к тому, что люди, уже страдающие от проблем с психикой, воспримут этот день как подтверждение своих страданий».

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что обсуждение сезонной депрессии и повышение её узнаваемости — положительный момент. Важно лишь помнить, что лечение и помощь должны основываться на доказательных методиках и профессиональной поддержке, а не на коммерческом маркетинге.

Мнение медиа-исследовательницы Андреа Бенуа: «Это всё — маркетинговая игра. Создавая миф о «самом грустном дне», компании подталкивают потребителей к покупке товаров и услуг, обещая «поднять настроение». В результате это только усиливает миф и отвлекает от настоящих проблем ментального здоровья».

Эксперты единодушны: важно осознавать — никакой научной базы для «Blue Monday» нет, а борьба с сезонной депрессией требует комплексного и профессионального подхода. А самое главное — не позволять мифам управлять нашим настроением и поведением.

