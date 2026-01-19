И вновь смешается глас рассудка с легким блеском болтовни: любимому спектаклю в «Ленкоме» — 33 года!

Не знаю, кто как провел свой вчерашний поздний вечер, а мы в очередной раз пересмотрели спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», премьера которого на сцене театра «Ленком» состоялась 19 января 1993 года. Ленкомовская постановка – яркая, красивая, искрометная, такая любимая и знакомая, что у меня практически произошла очередная встреча с кем-то близким, родным, по которому скучаешь и безумно рад возможности пересечься!

Вы, наверняка, не раз или перечитывали, или пересматривали прекрасные спектакли, созданные по произведению замечательного Пьера Огюстена Карона де Бомарше. Вот именно ему в голову пришла светлая идея написать пьесу. Нет, лучше трилогию, о пройдохе — слуге Фигаро.

Кстати, к слову, «Преступная мать» — это не комедия, а наверное, все же, драма. С хорошими, глубокими элементами психологии. В ней подружились Альмавива и Фигаро, и последний находит в доме графа «нового Тартюфа» — лицемера Бенарса, прикидывающегося честным человеком. В итоге, побеждает гуманизм! Захотите узнать в чем именно – прочтете! Написано интересно и легко, ручаюсь!

А оригинальность второй пьесы этой самой трилогии заключается в том, что всё действие, которое разворачивается в ней, происходит в один-единственный день. В день свадьбы Фигаро и очаровательной Сюзанны.

Казалось, ну что интересного может произойти в один день? А ведь может! И суд, и свидания, и обманы, и шутки, и заговоры… И в центре всего этого – Фигаро: насмешливый, настойчивый, ловкий, неистощимый в запутывании и распутывании интриг, никогда не теряющийся и не унывающий! В общем, тот, кто найдет всегда и изо всего выход!

Естественно, что такая вот чудесная пьеса просто-таки просилась на театральные подмостки. И впервые она была поставлена на сцене «Comedie Francaise». Но вскоре пьеса была запрещена. Все же, дерзкие речи, критика режима, практически революция в рамках театрального действа. Нет, это не понравилось.

А раз Запад против, то она, безусловно появляется в России. На самых различных сценах. Описывать можно долго, спектаклей была тьма по всей стране!

Очередь дошла и до Валентина Николаевича Плучека, который, собственно, и поставил этот спектакль на сцене Московского театра Сатиры. Миронов, Васильева, Ширвиндт, сменивший Гафта, Пельтцер и Аросева в роли Марселины, Высоковский… Кто не смотрел – настоятельно рекомендую найти запись и отдохнуть душой! Но… Все мы помним, что случилось с Андреем Мироновым в Риге в финале этого самого спектакля… «Фигаро» больше не играли на подмостках Театра Сатиры.

Это было неправильно. И тогда за дело взялся Гений. Да-да, Марк Анатольевич Захаров, потрясающий режиссер и близкий друг Андрея Миронова. Напомню на секунду: 1993 год. Непростое время во всех политических аспектах в стране. А на сцене – залп вначале и залп в конце. Но залп иного рода: залп, вводящий нас в атмосферу танцев, зажигательной музыки потрясающе ярких костюмов, факелов, бенгальских огней… В общем, карнавал эмоций в соответствующем декоре!

Но не только это! Французская революция в образе крестьян, солдат и девушки La Liberté со знаменитой картины Делакруа «Свобода, ведущая народ», так оригинально и гармонично вписываются в этот разноцветный фейерверк, что совершенно не заметна политическая подоплека, которую углядели давным-давно. Не сцене – действо! Просто великолепное действо и не более.

Действо, которое мне посчастливилось увидеть, я лицезрела в золотом, как сегодня принято говорить, составе. Хотя при Марке Анатольевиче все составы были уникальными, золотыми, тщательно выверенными и подобранными согласно его замыслу и его видению того спектакля, который он ставил.

Итак, взмах дирижерской палочки, тремоло скрипок, барабанная дробь — и зрительный зал сотрясает оглушительный взрыв. Это на сцене что-то сверкнуло, громыхнуло, заискрилось и превратилось в необычный каскад света и огня. Шипит фейерверк, звучит увертюра Дж. Россини из «Севильского цирюльника», актеры в костюмах шутов выбегают к рампе, танцуют и поют. Так начинается спектакль — стремительно, ярко, громко. На сцене — настоящий театрализованный карнавал под названием «Женитьба Фигаро». В золотом, естественно, составе! Ибо иной – даже не медный. Он ржавый. И о нем не будем. Это – коррозия, век которой короток.

А о золотом составе! Александр Лазарев – на своем месте. Очень хороша Наталья Щукина, замены и аналогии которой сейчас совершенно не найдено. Ибо она — идеальная Сюзанна. Дмитрий Певцов… Ему, конечно, выпала сложнейшая задача – соответствовать совершенно неподражаемому Андрею Миронову, переплюнуть которого сложно. Но в данном случае, как мне кажется, Дима надел на Фигаро некие свои одежды рубахи-парня, чем, собственно, и расположил зрителя. Я не раз себя ловила на мысли, что это Дима, а не Фигаро, хотя играл он отлично.

Ну, и, самый любимый персонаж и самая любимая актриса – Александра Захарова! Она – неповторима, и не потому, что любима. А потому, что повторить, скопировать ее, невозможно. Потому что человек на сцене за полтора часа проживает совершенно новую, совершенно потрясающую жизнь, выкладываясь на 100%. Именно – от начала и до конца. Правда, были моменты, когда я не могла отделаться от мысли, что она всё та же Фимка из «Формулы любви», которая хочет большой, но чистой любви и приносит бланманже с киселём…

Помните графиню Альмавиву, музицирующую на арфе? А вот знали ли вы, что Бомарше, а в те времена просто Карон, был придворным учителем игры на этом музыкальном инструменте, обучая дочерей Людовика XV, и даже изобрел педаль, которая делала управление звуком точнее, а сам звук — чище!

Да, кстати, в период написания «Женитьбы Фигаро», Бомарше полагал, что роль пажа Керубино должна исполнять юная красивая девушка. Ну… Почти сбылось!)))

Дорогой и любимый Марк Анатольевич сумел представить на сцене настоящее безумие композиции вперемешку с отточенным актерским мастерством выбранного состава, что очень даже перекликается с некими свойствами бракосочетания Фигаро. Те же безумие и мастерство! В результате оригинальной трактовки событий возникает «волшебный кристалл», который позволяет не только взглянуть на историю под иным углом, но именно он отбрасывает на нее собственный свет, что дарит представлению новые грани и оттенки. И так всегда у Маэстро! Ибо он сам – Бриллиант!

Мне посчастливилось, мне выпала удача посмотреть этот спектакль не однажды и на разных сценах-подмостках. И не однажды – в Израиле. А там – всё не так! Ибо, в театре нет оркестровой ямы! Да-да, так бывает, люди! И музыканты, весело и шумно расположившись в первом ряду, играли прямо из зрительного зала! И знаете, это было совершенно иное чувство, совершенно иное впечателение! Да и артистам, как мне показалось, это было в диковинку, но не мешало, а наоборот, веселило и расслабляло.

После просмотра выходишь из зала, и вот честное вам пионерское — хочется петь и танцевать! И уже даже не задумываешься, как так получается, что с самых первых секунд ты уносишься в атмосферу бесконечных интриг и разоблачений, безудержного веселья и нескончаемого удивления. Хотя, чему я удивляюсь? Это же Марк Захаров! В этом имени – и ответ на все удивления и вопросы!

Я не хочу писать о дне сегодняшнем в судьбе этого спектакля, ибо все злодеяния ограничены временем. Вот это я знаю точно! И как бы гнустность ни куражилась, она сойдет на нет и пропадет в безвременье, не оставив после себя даже негативных воспоминаний. Просто исчезнет! И красивый, яркий и очень любимый мной и еще миллионами спектакль вновь вернется на подмостки в первозданном виде. Обязательно вернется!

Вот, читаешь отзывы, порой негативные, порой даже злые, и … радуешься! Честно говорю! Во-первых, это явно свидетельствует о том, что зритель умеет отличить оригинал от подделки и профессионализм от самодеятельности. Во-вторых, опять-таки явно, люди знают и ценят постановку именно Марка Анатольевича. В-третьих, никогда зеленая молодость не переплюнет опыт и зрелость. Во всех профессиях, молодой специалист – дилетант. И сцена – не исключение из этого правила.

А значит, такой бардак временен и конечен. И нужно будет склеивать, соединять, восстанавливать, возвращать к истокам. И театр, и этот спектакль, в частности, тоже. А это произойдет, я точно знаю. И абсолютно точно знаю, что будет в моей жизни еще шанс подарить моей любимой графине Альмавиве ее любимые желтые розы (когда-то меня заверили, что это ее любимые цветы, с тех пор я дарю ей только их).

Да, о Бомарше еще пару слов. Именно он добился введения во Франции законов об авторском праве, которые гарантировали писателям доход с постановок и републикаций их произведений. Сейчас это кажется нормой. А меж тем, именно Карон стал в вопросах авторского права первопоходцем.

И еще. Бомарше пришлось уехать в Лондон, скрываясь от преследования за одну из крупнейших афер его жизни: подряд на поставку французской армии вооружения, который он не выполнил. А это каралось сурово.

Типографию, которую открыл Бомарше с единственной целью – напечатать роскошное издание сочинений Вольтера, принесла миллионные убытки. Но осталась незабываемая трилогия!

И вновь смешается глас рассудка с легким блеском болтовни, а на сцене будет именно тот спектакль, которых срежиссировал Гений и Маэстро! Ведь творениям Марка Анатольевича – жить в веках!

Да, друзья! Если хотите погрузиться в двухчасовую радость, красоту, смех, безумства и карнавал эмоций – вам обязательно следует найти запись этого спектакля и посмотреть! Удовольствие – гарантирую! И как было написано на постере, посвященном 400-му любимому спектаклю: «Слава безумцам!» Слова Мэтра и Гения, между прочим!

«А Вы ноктюрн сыграть смогли бы на арфе разноцветных струн»? О чем я? Посмотрите – поймете!

