Спад продаж недвижимости в Монреале в декабре 2025 года

Несмотря на повышенную активность в 2025 году в целом, продажи жилой недвижимости в метрополии Монреаля в декабре снизились на 10% по сравнению с прошлым годом — 2831 сделка против 3145 в декабре 2024-го, сообщает Ассоциация профессиональных риелторов Квебека (APCIQ).

Годовой итог и динамика листингов

За весь 2025 год продажи выросли на 7,7%, а медианные цены поднялись во всех категориях жилья. Новые листинги в декабре составили 2529 — минус 5% к 2024-му, но плюс 9,4% за год.​

Рост цен по типам объектов

Медианная цена односемейных домов увеличилась на 7,8% до 625 000 $. Плекс подорожал на 4,1% до 830 000 $, а копроприетэ — на 1,4% до 425 000 $.​

