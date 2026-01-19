Подписаться на рассылку
Новости В национальном парке Вуд-Баффало на севере Альберты обнаружена крупнейшая в мире бобровая плотина
плотина

В национальном парке Вуд-Баффало на севере Альберты обнаружена крупнейшая в мире бобровая плотина

Виктория Христова Янв 19, 2026 Новости, Общество Оставить комментарий 18 Просмотров

В национальном парке Вуд-Баффало на севере Альберты обнаружена крупнейшая в мире бобровая плотина — гигантское сооружение длиной около 775 метров, которое видно даже с космических спутников.

Масштаб и особенности

Плотина удерживает водоём площадью примерно 70 тысяч квадратных метров, создавая целую экосистему в труднодоступной глуши, вдали от дорог и троп. Её размеры сопоставимы с семью футбольными полями, выстроенными в ряд, что делает её уникальным инженерным достижением природы.

История открытия

Сооружение заметили в 2007 году на спутниковых снимках; анализ архивов показал, что до 1980-х оно не существовало. Это значит, что над плотиной трудились поколения бобров десятилетиями, постепенно наращивая масштаб без вмешательства человека.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

