В национальном парке Вуд-Баффало на севере Альберты обнаружена крупнейшая в мире бобровая плотина

В национальном парке Вуд-Баффало на севере Альберты обнаружена крупнейшая в мире бобровая плотина — гигантское сооружение длиной около 775 метров, которое видно даже с космических спутников.

​

Масштаб и особенности

Плотина удерживает водоём площадью примерно 70 тысяч квадратных метров, создавая целую экосистему в труднодоступной глуши, вдали от дорог и троп. Её размеры сопоставимы с семью футбольными полями, выстроенными в ряд, что делает её уникальным инженерным достижением природы.

​

История открытия

Сооружение заметили в 2007 году на спутниковых снимках; анализ архивов показал, что до 1980-х оно не существовало. Это значит, что над плотиной трудились поколения бобров десятилетиями, постепенно наращивая масштаб без вмешательства человека.​

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG