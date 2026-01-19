Приговор 88-летней учительнице в Канаде за насилие над детьми

В Канаде суд вынес приговор 88-летней Барбаре Бакстон, бывшей учительнице младших классов, за сексуальные преступления против пяти учеников: 65 месяцев лишения свободы (5 лет тюрьмы).

​

Хронология расследования

Расследование началось летом 2022 года после заявления одного из бывших учеников о домогательствах в 1982–1983 годах, когда он учился в 8-м классе школы Pineland в Берлингтоне. К нему присоединился второй потерпевший, а в 2023-м — ещё трое канадцев. Обвинения признали февраль 2025-го, но приговор огласили только недавно из-за процессуальных задержек.​

Международный аспект дела

Житель Великобритании также обвинил Бакстон в неоднократных изнасилованиях с 1988 года, расширив географию преступлений. Преступления совершались в подсобках школы и даже у учительницы дома; один мальчик жаловался в 80-е, но ему не поверили.

​

Последствия и реакция

Суд учёл возраст, но не смягчил приговор, подчеркнув тяжесть вины. Против Бакстон и школьного совета поданы гражданские иски за сокрытие. Потерпевшие отмечают травмы, всплывшие спустя 40 лет благодаря терапии.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG