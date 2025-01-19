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Новости Крещение Господне или Богоявление! Всех православных – с большим и светлым праздником!
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Крещение Господне или Богоявление! Всех православных – с большим и светлым праздником!

Виктория Христова Янв 19, 2025 Новости Комментарии к записи Крещение Господне или Богоявление! Всех православных – с большим и светлым праздником! отключены 1 Просмотров

До 5 века вспоминали рождение и крещение Сына Божия в один день — 6 января и назывался этот праздник Феофанией — Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских.
Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в 5 веке.
Так было положено начало новому церковному явлению — святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.
Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом — сочиво.
Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост.
Отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной.
Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника.
В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.
Традиционно в храме в этот день совершаются Часы и Вечерня с чтением паремий (отрывков из книг Священного Писания) и Литургия Василия Великого, то есть это очень большая служба, похожая на те, которые совершаются в Рождественский Сочельник и в Великую Субботу.
Литургия в этот день начинается Вечерней, то есть это необычный вид Литургии, которая совершается всего несколько раз в год – Рождественский Сочельник, Крещенский Сочельник, Великий Четверг и Великая Суббота.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.
Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.
Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой.
Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления.
‼️Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

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