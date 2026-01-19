Подписаться на рассылку
Общество Здоровье, медицина Отзыв каннабиса Lunaire Nouvelle Lune в Квебеке из-за мышьяка

Виктория Христова Янв 19, 2026 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 11 Просмотров

Health Canada и производитель Great White North Growers Inc. объявили отзыв сушёного каннабиса Lunaire Nouvelle Lune (3,5 г, лот 1001470A, упаковка от 31 октября 2025 г.).

 

Продукт продавался через авторизованные магазины SQDC; тесты выявили повышенный уровень мышьяка — токсичного металла.

Риски для здоровья

Мышьяк, природный элемент, опасен при накоплении: повышает риск рака, поражает кожу, лёгкие, сердце, мозг, почки и репродуктивную систему, особенно во время беременности и кормления. Отзыв инициирован дополнительными тестами производителя; продано 869 единиц с 31 октября 2025-го по 13 января 2026-го. Жалоб на здоровье пока нет.

Рекомендации потребителям

Не употребляйте продукт: верните запечатанный в магазин покупки или утилизируйте открытые упаковки вне досягаемости детей. Сообщайте о проблемах через форму Health Canada. Отзыв касается только этого лота — другие продукты Lunaire в безопасности.

 

