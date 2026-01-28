В Лавале открывается первый магазин Canac — самый масштабный проект в истории компании

После более чем года ожиданий в Лавале наконец откроется первый магазин сети Canac — и он станет самым крупным инвестиционным проектом компании за всё время её существования.

Как сообщает Narcity Québec, торжественное открытие состоится в пятницу, 6 февраля, на пересечении бульваров Кюре-Лабель и Сен-Эльзеар-Уэст. Этот объект стал крупнейшим вложением Canac: только строительные работы обошлись более чем в 35 миллионов долларов.

Несмотря на то что у сети уже 35 магазинов по всему Квебеку, до сих пор у неё не было ни одной точки ни в Лавале, ни на острове Монреаль. Жителям Лаваля приходилось ездить за покупками в Прево в Лорантидах, а монреальцам — в Сен-Юбер или Ла-Прери на Южном берегу. Теперь ситуация кардинально меняется.

Новый магазин расположен в стратегически выгодном месте — рядом с автомагистралями 15 и 440, что делает его удобным для покупателей как из Лаваля, так и из Монреаля.

Масштабы впечатляют: участок занимает 450 000 квадратных футов. Основное здание — 50 000 квадратных футов, из которых 30 000 отведены под торговые площади. Внутри покупатели найдут всё необходимое для строительства и ремонта: инструменты, сантехнику, электрику, краски, напольные покрытия, отделочные материалы, строительные товары и сезонную продукцию.

Комплекс также включает садовый центр площадью 12 000 квадратных футов (в помещении и на открытом воздухе), крытый склад на 41 500 квадратных футов, открытую площадку для пиломатериалов и парковку на 250 машиномест, в том числе с зарядными станциями для электромобилей.

И это только начало экспансии Canac в Большом Монреале. По данным различных источников, после открытия магазинов в Лавале и Магоге в 2026 году компания планирует открыть свой 38-й магазин в районе Анжу в 2027 году. Строительство там должно начаться уже этой весной.

