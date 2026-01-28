Жительница Квебека уходит на пенсию после выигрыша джекпота Lotto Max в 14 миллионов долларов

Жительница города Квебек Карин Сируа прощается со своей работой после того, как выиграла джекпот Lotto Max в размере 14 миллионов долларов в розыгрыше от 13 января.

Свой билет она приобрела онлайн и узнала о выигрыше лишь на следующий день, когда с ней связались представители Loto-Québec: женщина ещё не успела проверить результаты тиража.

Победительница, которой чуть за пятьдесят, сообщила своему руководителю о намерении выйти на пенсию, передав дела преемникам.

«Мы рады начать год с вручения джекпота Lotto Max. Будем надеяться, что удача будет сопутствовать нам на протяжении всего 2026 года и что многие семьи Квебека смогут разделить эту радость», — заявила Изабель Жан, вице-президент и главный операционный директор по лотерейным играм Loto-Québec.

Карин Сируа рассказала, что намерена осуществить давние мечты: приобрести собственный дом и отправиться в путешествия вместе с близкими.

