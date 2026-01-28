Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Жительница Квебека уходит на пенсию после выигрыша джекпота Lotto Max в 14 миллионов долларов
Loterie
Лотерейный билет Powerball - такие же есть в каждом штате.

Жительница Квебека уходит на пенсию после выигрыша джекпота Lotto Max в 14 миллионов долларов

Виктория Христова Янв 28, 2026 Новости, Новости Канады, Экономика Оставить комментарий 17 Просмотров

Жительница города Квебек Карин Сируа прощается со своей работой после того, как выиграла джекпот Lotto Max в размере 14 миллионов долларов в розыгрыше от 13 января.

 

Свой билет она приобрела онлайн и узнала о выигрыше лишь на следующий день, когда с ней связались представители Loto-Québec: женщина ещё не успела проверить результаты тиража.

Победительница, которой чуть за пятьдесят, сообщила своему руководителю о намерении выйти на пенсию, передав дела преемникам.

«Мы рады начать год с вручения джекпота Lotto Max. Будем надеяться, что удача будет сопутствовать нам на протяжении всего 2026 года и что многие семьи Квебека смогут разделить эту радость», — заявила Изабель Жан, вице-президент и главный операционный директор по лотерейным играм Loto-Québec.

Карин Сируа рассказала, что намерена осуществить давние мечты: приобрести собственный дом и отправиться в путешествия вместе с близкими.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*