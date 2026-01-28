Весна 2026 года в Монреале: прохладно и дождливо

По мере того как Монреаль готовится к полярной воронке, из-за которой на следующей неделе будет казаться, что мы живём в морозильнике, трудно представить себе более мягкую погоду. Но, как и каждый год, весна всё же придёт. Вопрос в том, какой она будет.

Прогноз от «Old Farmer’s Almanac»

Канадское издание «Old Farmer’s Almanac» на 2026 год опубликовало прогноз на весну, и, к сожалению для жителей Квебека, которые надеялись на раннее потепление, новости неутешительные.

Для контекста: прогнозы «Almanac» основаны на собственной формуле, учитывающей солнечную активность, положение планет и исторические погодные закономерности. Хотя метеорологи нередко спорят о точности таких долгосрочных прогнозов, издание выпускает их с 1792 года и за более чем 200 лет приобрело верных последователей.

Прохладнее и дождливее нормы

Согласно прогнозу на апрель и май, в Квебеке ожидаются температуры ниже нормы для этого времени года.

Большая часть провинции также получит больше осадков, чем обычно.

Юго-восточный Квебек и северные районы могут столкнуться с выше нормы осадков, хотя некоторые южные территории останутся ближе к сезонной норме.

Что ожидать в Южном Квебеке

Прогноз для Южного Квебека:

Апрель: смешанные осадки – снег и дождь.

Май: станет немного лучше, но зонт пока не убирать – прогнозируются разбросанные грозы в течение месяца.

Общеканадский тренд

Квебек не одинок в прогнозе прохладной и дождливой весны. Большая часть страны — включая Британскую Колумбию, Северо-Западные территории, Саскачеван и Онтарио — будет прохладнее нормы.

Осадков также будет больше обычного в западной и центральной Канаде, хотя некоторые районы южного Онтарио и части Атлантической Канады могут оставаться суше обычного.

Когда на самом деле наступает весна

Даже несмотря на полярную воронку в Монреале на этой неделе, весна официально наступит через пару месяцев.

Весеннее равноденствие приходится на 20 марта 2026 года, что отмечает официальное начало сезона. Но по прогнозу, похоже, весна будет ощущаться только в мае.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG