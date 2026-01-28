Хорошие новости для сотен тысяч работников Квебека — минимальная зарплата снова повышается этой весной

В четверг правительство Квебека объявило, что минимальная зарплата в провинции вырастет с 16,10 до 16,60 долларов в час с 1 мая 2026 года.

Это повышение на 50 центов, что составляет 3,11%. Для сравнения, в прошлом году прибавка составляла 35 центов, отмечает правительство.

Кто выиграет?

Повышение затронет около 258 900 работников по всему Квебеку. Для тех, кто работает полный рабочий день, это может означать дополнительные 687 долларов чистыми в год. Учитывая рост стоимости аренды и продуктов, каждая копейка важна.

«В текущих экономических условиях важно, чтобы минимальная зарплата развивалась сбалансированно», — заявил министр труда Жан Буле. «Это повышение защищает покупательную способность работников и одновременно позволяет бизнесу оставаться конкурентоспособным».

С мая 2018 года минимальная зарплата в Квебеке выросла с 12,00 до 16,60 долларов в час. Это общий рост на 4,60 доллара, или примерно 38%.

Для сравнения, в мае 2025 года Квебек уже повысил минимальную зарплату, что ставило провинцию впереди некоторых регионов, но всё ещё позади таких, как Онтарио ($17,60) и Британская Колумбия ($17,85).

После этого повышения Квебек останется где-то в середине по сравнению с остальной Канадой. Нунавут лидирует по стране с $19,75 в час, а Альберта остаётся самой низкой — $15,00.

Согласно данным StatCan, средняя недельная зарплата для работников с полной занятостью в Квебеке сейчас составляет 1 280 долларов.

Работники, получающие чаевые, также получат повышение: их ставка вырастет на 40 центов в час (3,10%), с 12,90 до 13,30 долларов.

Аграрные рабочие, собирающие ягоды, тоже увидят повышение ставок: 4,93 доллара за килограмм малины и 1,32 доллара за килограмм клубники.

