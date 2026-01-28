В понедельник часть помещений больницы Дуглас в Монреале оказалась затоплена после того, как прорвало трубы, и вода хлынула через потолок.

Институт психического здоровья Университета Макгилла имени Дугласа, который считается центром мирового уровня в области исследований психических заболеваний, уже давно остро нуждается в капитальном ремонте. Один из ведущих специалистов отмечает, что плохое состояние здания негативно сказывается на важнейших научных проектах.

По словам доктора Сильвена Уильямса, руководителя лаборатории по изучению гиппокампа и памяти, трубы спринклерной системы прорвало на первом и втором этажах павильона Леман.

Пострадала почти половина здания. На видео с места происшествия видно, как вода льётся с потолка в помещениях, где находятся дорогостоящее лабораторное оборудование и донорские образцы человеческих тканей.

«Это научные лаборатории с чрезвычайно ценными приборами. Здесь ведутся исследования в области психических заболеваний и болезни Альцгеймера, в том числе в сфере геномики — мы пытаемся найти новые методы лечения и выявить причины психиатрических расстройств и нейродегенеративных болезней», — рассказал доктор Уильямс в интервью CTV News.

«Всё это, безусловно, будет замедлено. Подобные исследования приостановятся на некоторое время».

Прорывы труб зимой для этой больницы, построенной ещё в 1881 году, — не новость. Прошлым летом сотрудники уже обращали внимание на плачевное состояние здания, указывая на переполненные отделения, нашествие грызунов, плесень в стенах и отсутствие кондиционирования воздуха в жаркое время года. Они требовали срочного ремонта, чтобы иметь возможность безопасно работать и оказывать пациентам надлежащую помощь.

По словам доктора Уильямса, реконструкция больницы была запланирована, однако в прошлом году эти работы были приостановлены.

