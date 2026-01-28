С прошлого года город Квебек разрешает оплачивать «налог на новоселье» в три этапа

Несмотря на предусмотренную законом возможность смягчить финансовую нагрузку для покупателей за счёт рассрочки так называемого «налога на новоселье» (taxe de bienvenue), многие города Квебека по-прежнему требуют уплаты всей суммы одним платежом, лишая тем самым многих новых владельцев жилья важной финансовой передышки.

«Возвращение после праздников даётся тяжело», — признаётся 23-летняя Шарли Делёд, которая в ноябре прошлого года купила дом в Леви вместе со своим супругом. Недавно они получили счёт на уплату налога на переход права собственности, более известного как «налог на новоселье», который необходимо оплатить единовременно в течение 30 дней.

«3000 долларов за один месяц — это очень много. Срок платежа — 26 января, а сразу после этого, 1 февраля, нужно платить ипотеку», — говорит она, отмечая, что возможность платить в несколько взносов позволила бы чувствовать себя «чуть свободнее» и избежать лишнего стресса.

Её ситуация отражает общую картину во многих городах Квебека. По данным анализа агентства QMI, из 26 изученных городов около 60% — в том числе Леви, Монреаль, Лаваль, Лонгёй, Гатино и Труа-Ривьер — по-прежнему требуют единовременной оплаты. В то же время 40%, включая Квебек и Шербрук, перешли на систему нескольких платежей.

Мера для облегчения нагрузки

С прошлого года город Квебек разрешает оплачивать «налог на новоселье» в три этапа.

«Эта мера была введена, чтобы дать горожанам немного передышки», — поясняет член исполнительного комитета Квебека, отвечающий за финансы, Максим Эльмалех. Такая возможность появилась после изменений в законодательстве, принятых правительством Квебека в 2023 году и разрешающих муниципалитетам растягивать срок оплаты.

Большинство городов, внедривших эту практику, позволяют распределять сумму на три или четыре взноса, тем самым растягивая выплаты на несколько месяцев.

Единовременный платёж бьёт по первым покупателям

«Это менее болезненный финансовый удар», — считает лицензированный риелтор Давид Мартен.

По словам специалиста из Бушервиля, требование единовременной оплаты ещё больше осложняет доступ к жилью. «Цены на дома так выросли после пандемии, что теперь молодым покупателям нужно не только копить больше на первоначальный взнос, но и откладывать дополнительные суммы на налог на новоселье», — сетует он.

Здоровое управление финансами?

Некоторые города, отказывающиеся от рассрочки, в том числе Бушервиль, объясняют это возможными потерями доходов.

«[Такая мера] снижает объём немедленно доступных денежных средств, которыми город может финансировать свою деятельность. Дополнительная отсрочка может означать недополученные проценты по ликвидным средствам», — поясняет заместитель генерального директора Мари-Пьер Ламарш.

«Город понимает, что для некоторых семей эта сумма может быть серьёзным финансовым испытанием. Однако это решение продиктовано заботой о здоровом управлении муниципальными финансами», — добавляет советник по связям с общественностью Лаваля Несрин Саки.

Полномочия есть, но используются не везде

Законопроект №39, положивший начало этой возможности, был направлен на расширение финансовой автономии муниципалитетов и помощь в преодолении жилищного кризиса.

«Города просили у правительства Квебека больше полномочий для действий. Правительство отреагировало положительно, — напоминает директор по взаимодействию с властями Ассоциации профессиональных риелторов Квебека Симон Лангелье. — Тем более удивительно, что спустя два года некоторые города так и не воспользовались этой возможностью».

«Мы настоятельно рекомендуем муниципалитетам воспользоваться этой мерой и внедрить её, — написал, в свою очередь, директор кабинета министра муниципальных дел Жонатан Ге. — Но в конечном счёте это их собственный выбор».

Многие города раздумывают

Ряд муниципалитетов, которые пока ещё требуют единовременной оплаты — в том числе Сен-Констан, Тетфорд-Майнс, Маскуш и Сен-Ламбер, — уже рассматривают возможность изменить правила в ближайшем будущем.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG