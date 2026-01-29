Канада ужесточает визовый контроль в преддверии Чемпионата мира –2026

Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады объявило об усилении контроля за выдачей виз иностранным гражданам, планирующим посетить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает издание The Globe and Mail, меры приняты на фоне опасений, что крупное спортивное событие может спровоцировать рост числа заявлений на предоставление убежища. Власти стремятся предотвратить случаи, когда болельщики используют турнир как способ нелегально остаться в стране.

В ведомстве подчёркивают: наличие билетов на матчи не даёт автоматического права на въезд. Решение о выдаче визы принимается в индивидуальном порядке, а окончательное слово остаётся за пограничными службами. Даже при действующей визе иностранцу могут отказать во въезде, если возникнут подозрения, что он не намерен покинуть Канаду после завершения соревнований.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории, организованным сразу тремя государствами — США, Мексикой и Канадой. Ожидается, что турнир привлечёт миллионы болельщиков со всего мира и станет одним из крупнейших международных событий десятилетия.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG