Рынок недвижимости в Квебеке : передышка после гонки цен

После нескольких лет, когда покупка жилья в Квебеке напоминала полосу препятствий, рынок недвижимости, похоже, готов немного сбавить темп. Согласно последним прогнозам, в 2026 году ситуация станет более стабильной, менее хаотичной и чуть более благоприятной для покупателей — без обвала цен, но и без прежней перегретости.

Как отмечает директор службы анализа рынка Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ) Шарль Бран, речь идёт не о резком спаде, а о переходе к «нормальному» состоянию после исторических максимумов:

«Рынок не входит в фазу серьёзного замедления. Он скорее возвращается к более сбалансированному ритму, оставаясь при этом активным по историческим меркам».

По оценкам, в 2026 году в провинции будет совершено около 95 700 сделок купли-продажи — примерно на 2 % меньше, чем годом ранее. Снижение связано с замедлением демографического роста, сохраняющейся проблемой доступности жилья и ограниченным предложением во многих регионах.

Стабилизация ставок

Хорошая новость для покупателей — стабилизация процентных ставок. После резких колебаний последних лет денежно-кредитная политика вошла в более спокойную фазу. Это должно уменьшить ажиотаж и количество «войн ставок», которые ранее подталкивали цены вверх за считанные дни.

Тем не менее, полное исчезновение сверхконкуренции маловероятно, особенно там, где предложение остаётся крайне ограниченным.

Цены продолжают расти

Несмотря на более спокойный рынок, жильё дешевле не станет. В 2026 году медианная цена на односемейный дом в Квебеке может достигнуть 520 200 долларов (рост на 6 %), а на квартиры в кондоминиумах — около 408 000 долларов (рост на 3 %). Дефицит объектов и высокие строительные расходы по-прежнему играют на стороне продавцов.

Региональные контрасты

В Монреале ожидается небольшое снижение активности, особенно в сегменте частных домов. В то же время рынок кондоминиумов может предложить больший выбор и относительную ценовую стабильность.

В регионе Квебек-сити ситуация иная: нехватка жилья остаётся острой, а давление на цены — высоким. В более доступных регионах провинции рост может даже превысить средний уровень, чему способствует спрос со стороны первых покупателей и интерес к многоквартирным домам (plex).

Без чуда, но с надеждой

Эксперты сходятся во мнении: 2026 год не станет волшебным моментом, когда жильё вдруг станет доступным для всех. Однако рынок, наконец, входит в фазу относительного спокойствия и предсказуемости. Для тех, кто откладывал покупку из-за перегрева и неопределённости, это может быть первым за долгое время сигналом, что условия становятся чуть более благоприятными.

