Туркменистан и Канада расширяют сотрудничество в сфере медиа

Туркменистан и Канада расширяют сотрудничество в сфере медиа

Виктория Христова Янв 29, 2026

Заместитель председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады Кристофером Дагганом. Об этом сообщает Международный информационный центр.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в медиасферу, развитие академических обменов и укрепление профессионального потенциала средств массовой информации в странах Центральной Азии.

Особое место в будущих проектах отводится взаимодействию между канадской бизнес-школой HEC Montréal и ведущими высшими учебными заведениями Туркменистана. Планируется реализация совместных образовательных программ, проведение вебинаров и визитов профессоров, что позволит студентам и специалистам получать международные сертификаты в области медиаменеджмента и коммуникаций.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам развития экологической журналистики и повышения уровня медиаграмотности в сотрудничестве с профильными структурами Организации Объединённых Наций.

 

