Оттава экстренно модернизирует вооружённые силы и планирует закупку сотен единиц бронетехники для защиты северных рубежей страны. Об этом сообщают канадские и зарубежные СМИ.

По данным издания, командование Вооружённых сил Канады намерено существенно усилить бронетанковые подразделения в связи с возможными рисками военного противостояния в Арктике. В перечень приоритетных закупок входят более 250 современных боевых машин пехоты, а также глубокая модернизация находящихся на вооружении танков Leopard 2.

Сроки реализации программы были значительно сдвинуты. Если ранее поставки новой техники планировались к 2035 году, то теперь ожидается, что первые машины поступят в войска уже в 2029–2031 годах. Новые образцы должны обладать повышенной защитой и устойчивостью к поражению 30-миллиметровыми снарядами, а также выдерживать подрывы артиллерийских боеприпасов на расстоянии до десяти метров.

«Мы признаём, что нынешняя армия — это не та армия, которая нам необходима, и предпринимаем соответствующие финансовые шаги, чтобы ликвидировать этот разрыв», — заявил представитель канадского военного ведомства.

Примечательно, что в стратегических оценках рассматриваются даже гипотетические сценарии противостояния с Соединёнными Штатами, хотя подобный вариант в Оттаве считают крайне маловероятным.

Рост интереса мировых держав к Арктике вынуждает Канаду пересматривать структуру и оснащение своих войск. В долгосрочной перспективе, к 2030 году, военное командование планирует начать процедуру закупки принципиально новых основных боевых танков для замены устаревающего парка.

Ранее в стране также разрабатывались теоретические модели отражения возможного вторжения с применением тактики партизанской войны, основанной на опыте афганских моджахедов.

