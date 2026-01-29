Небывалые холода в Канаде привели к частичному обледенению Ниагарского водопада

Небывалые холода в Канаде привели к частичному обледенению одного из самых известных водопадов мира — Ниагарского. Несмотря на экстремально низкие температуры, уникальное природное явление привлекло тысячи туристов.

По словам очевидцев, поток воды не остановился полностью: мощные струи продолжают падать, смешиваясь с огромными глыбами льда и создавая завораживающую картину. Замёрзшие скалы, ледяные арки и туман, превращающийся в кристаллы инея, превратили окрестности водопада в настоящий зимний дворец.

В то же время на территории Соединённых Штатов разыгралась масштабная зимняя буря. Как сообщает телеканал CNN, стихия уже унесла жизни по меньшей мере семи человек. Смертельные случаи зафиксированы в штатах Техас, Миссури и Канзас.

По данным NBC News, зона непогоды охватила около 185 миллионов жителей страны. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в 23 штатах и призвали население по возможности не покидать дома.

Из-за обледенения линий электропередачи более миллиона американцев остались без электричества. Аварийные службы в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы, однако сложные погодные условия значительно замедляют их проведение.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG