Поселение кри-нации Мистиссини, расположенное в муниципалитете Бэ-Джеймс на севере Квебека, закрыто

Глава общины Майкл Петавабано выступил с заявлением, подтвердив введение локдауна «в связи с серьёзным инцидентом со стрельбой, повлёкшим за собой несколько погибших».
«Безопасность и защита членов общины остаются нашим высшим приоритетом», — подчеркнул он.
Жителям настоятельно рекомендовано оставаться в своих домах и держать двери запертыми до дальнейших распоряжений.
Все общественные здания, школы, офисы и учреждения закрыты, а въезд и выезд из населённого пункта ограничены. Расследование ведут Полицейская служба народа Ийу-Ину (EEPF) совместно с Полицией Квебека (Sûreté du Québec).
«Наши сердца полны скорби по погибшим и их семьям, пострадавшим в этой трагедии», — заявил Петавабано.
«Мы просим всех жителей сохранять спокойствие, оставаться дома и в полной мере сотрудничать с полицией, проводящей расследование. Мы будем сообщать обновлённую информацию по мере её поступления».
Ожидается, что режим изоляции будет действовать до тех пор, пока правоохранительные органы не подтвердят, что возвращение к нормальной жизни безопасно.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG