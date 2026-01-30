Поселение кри-нации Мистиссини, расположенное в муниципалитете Бэ-Джеймс на севере Квебека, закрыто

Резервация Кри-нации Мистиссини, расположенная в муниципалитете Бэ-Джеймс на севере Квебека, в четверг утром была закрыта на режим полной изоляции после смертельной стрельбы.

Глава общины Майкл Петавабано выступил с заявлением, подтвердив введение локдауна «в связи с серьёзным инцидентом со стрельбой, повлёкшим за собой несколько погибших».

«Безопасность и защита членов общины остаются нашим высшим приоритетом», — подчеркнул он.

Жителям настоятельно рекомендовано оставаться в своих домах и держать двери запертыми до дальнейших распоряжений.

Все общественные здания, школы, офисы и учреждения закрыты, а въезд и выезд из населённого пункта ограничены. Расследование ведут Полицейская служба народа Ийу-Ину (EEPF) совместно с Полицией Квебека (Sûreté du Québec).

«Наши сердца полны скорби по погибшим и их семьям, пострадавшим в этой трагедии», — заявил Петавабано.

«Мы просим всех жителей сохранять спокойствие, оставаться дома и в полной мере сотрудничать с полицией, проводящей расследование. Мы будем сообщать обновлённую информацию по мере её поступления».

Ожидается, что режим изоляции будет действовать до тех пор, пока правоохранительные органы не подтвердят, что возвращение к нормальной жизни безопасно.

