Снижение арендных ставок, рост предложения и замедление спроса меняют баланс в 2026 году

После резкого роста арендных цен в период после пандемии COVID-19 рынок аренды в Канаде начинает разворачиваться в сторону арендаторов. По мнению экспертов, нынешняя ситуация — на фоне снижения цен, увеличения доли пустующих квартир и общей экономической неопределённости — всё больше работает в их пользу.

«Это настоящая гонка на понижение. Владельцы конкурируют между собой, и это давит цены вниз», — отмечает торонтский риелтор Марко Педри из компании Shoreline Realty, специализирующийся на арендных сделках.

Ожидается, что эта тенденция сохранится и в течение текущего года: 2025-й стал уже вторым подряд годом рекордных темпов строительства арендного жилья в Канаде. Многие проекты выходят на финишную прямую, увеличивая предложение и расширяя выбор для съёмщиков.

«В настоящее время финансовые расчёты чаще склоняются в пользу аренды, а не покупки недвижимости», — говорит главный экономист Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) Матьё Лаберж.

Аренда дешевеет

По данным анализа Rentals.ca и Urbanation, декабрь стал уже 15-м месяцем подряд, когда средняя запрашиваемая арендная плата в стране снижалась в годовом выражении. В 2025 году она упала в среднем на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и на 5,4% по сравнению с 2023-м. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Ванкувере (-8%), Торонто и Калгари (-5%), Монреале (-2%) и Оттаве (-0,5%).

Средняя арендная ставка по стране в декабре составила 2060 долларов, что на 2,3% ниже, чем годом ранее. В то же время она остаётся примерно на 14% выше допандемийного уровня 2019 года.

Спрос замедляется

По словам представителя Rentals.ca Джакомо Ладаса, управляющие компании сталкиваются с «двойной проблемой»: высоким предложением и сравнительно слабым спросом. Ограничения на иммиграцию, замедление роста населения и сезонный спад активности зимой снижают приток новых арендаторов.

В настоящее время по всей Канаде строится около 180 тысяч новых квартир и домов для аренды, что ведёт к росту уровня вакантности. Осенью он достиг 3,1% против 2,2% годом ранее для специализированного арендного жилья.

2026 год — снова в пользу арендаторов

CMHC считает, что 2026 год продолжит быть благоприятным для съёмщиков в большинстве регионов страны. Рост предложения позволит доходам населения постепенно догонять стремительный рост арендных ставок предыдущих лет.

«Когда оборот на рынке замедляется, он становится более сбалансированным и гибким», — поясняет Матьё Лаберж.

В результате арендаторы получают больше свободы выбора, ориентируясь на расположение жилья и его удобства, а не соглашаясь на первый попавшийся вариант из-за дефицита.

«Я действительно не думаю, что в этом году арендодатели будут существенно поднимать цены. Всё больше из них заботятся о долгосрочных отношениях с жильцами, а не о том, чтобы выжать из них каждый доллар», — резюмирует Марко Педри.

