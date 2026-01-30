США и «Проект процветания Альберты»: тайные контакты и призрак сепаратизма

По данным источников издания, переговоры начались в апреле прошлого года, а в феврале текущего года активисты намерены обратиться к американской стороне с запросом о предоставлении кредита в размере 500 миллиардов долларов — на поддержку гипотетически независимого государства.

Организация уже развернула кампанию по сбору подписей за проведение референдума о независимости. Однако реальные перспективы отделения выглядят весьма туманными. Согласно последним социологическим опросам, идею выхода Альберты из состава Канады поддерживает лишь около 30% жителей провинции. Противники сепаратизма, объединившиеся в движении «Альберта — навсегда Канада», собрали свыше 438 тысяч подписей. При этом идею возможного присоединения к США одобряют всего 7% опрошенных.

Единственным высокопоставленным американским чиновником, публично затрагивавшим тему Альберты, стал министр финансов США Скотт Бессент, назвавший провинцию «естественным партнёром Соединённых Штатов». Впоследствии его окружение уточнило, что речь не шла о поддержке сепаратистских настроений. В Госдепартаменте также подчеркнули, что встречи носили «рутинный характер» и не предполагали каких-либо обязательств со стороны Вашингтона.

Эксперты связывают повышенное внимание администрации Дональда Трампа к альбертским активистам с обострением отношений между США и правительством Канады во главе с премьер-министром Марком Карни. В последние месяцы Трамп неоднократно критиковал канадского лидера, вводил торговые ограничения и даже отозвал приглашение Канаде в международные консультации по Ближнему Востоку после выступления Карни на форуме в Давосе.

На фоне растущего стратегического интереса к ресурсам и Арктике тема Альберты приобретает не только внутреннее, но и геополитическое звучание, заставляя Оттаву внимательнее следить за любыми внешними контактами региональных движений.