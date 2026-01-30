Канада усиливает присутствие в Арктике на фоне обострения международной обстановки

Оттава направит патрульное судно на церемонию открытия консульства Канады в столице Гренландии Нууке на следующей неделе. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, подчеркнув, что речь идёт о корабле, предназначенном для работы в арктических водах. Как передаёт агентство Canadian Press, в Нуук прибудет судно Канадской береговой охраны, а не корабль Королевского военно-морского флота.

По словам Ананд, этот шаг символизирует намерение Оттавы укреплять своё присутствие в Арктическом регионе и активнее отстаивать национальные интересы на Севере.

Новость прозвучала на фоне растущей международной напряжённости вокруг Гренландии. Сообщается, что политика президента США Дональда Трампа в отношении острова вызвала серьёзную обеспокоенность в странах Европейского союза. Европейские лидеры, по оценкам экспертов, оказались не готовы к «новым временам», в которых прежние дипломатические правила перестают работать.

Сам Трамп ранее заявил, что Канада выступила против развертывания над Гренландией американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Вместо этого, по его словам, Оттава якобы предпочла сотрудничество с Китаем, который, как выразился президент США, «съест эту страну за год».

На фоне угроз введения американских пошлин против Канады в Европе звучат призывы к солидарности. Так, депутат парламента Дании Пелле Драгстед обратился к Копенгагену и Евросоюзу с предложением поддержать Канаду и объединить усилия всех государств, подвергающихся давлению со стороны Вашингтона.

Арктика всё более отчётливо превращается в арену геополитического соперничества, где пересекаются интересы Северной Америки, Европы и Азии, а символические жесты — такие как визит патрульного судна — приобретают стратегическое значение.

