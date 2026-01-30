Индия и Канада договорятся о расширении энергетического сотрудничества

По данным издания, Оттава планирует нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на индийский рынок, в то время как Нью-Дели, в свою очередь, увеличит экспорт нефтепродуктов в Канаду. Помимо торговых операций, стороны рассчитывают активизировать взаимные инвестиции и развивать совместные проекты в энергетическом секторе.

Ожидается, что соответствующие договорённости будут официально объявлены по итогам встречи министров энергетики двух стран в рамках Международной энергетической недели India Energy Week 2026, которая пройдёт в Гоа.

Как отмечает Bloomberg, сближение Канады и Индии в энергетической сфере связано со стремлением Оттавы диверсифицировать экспортные направления на фоне осложнения торговых отношений с Соединёнными Штатами и поиска новых крупных рынков сбыта.