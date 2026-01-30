laffaz.com
Индия и Канада договорятся о расширении энергетического сотрудничества
Виктория Христова
Янв 30, 2026
В Мире, Новости
20 Просмотров
Поделиться
Индия и Канада намерены значительно увеличить объёмы торговли в нефтегазовой сфере, а также расширить инвестиционное взаимодействие в энергетике..
По данным издания, Оттава планирует нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на индийский рынок, в то время как Нью-Дели, в свою очередь, увеличит экспорт нефтепродуктов в Канаду. Помимо торговых операций, стороны рассчитывают активизировать взаимные инвестиции и развивать совместные проекты в энергетическом секторе.
Ожидается, что соответствующие договорённости будут официально объявлены по итогам встречи министров энергетики двух стран в рамках Международной энергетической недели India Energy Week 2026, которая пройдёт в Гоа.
Как отмечает Bloomberg, сближение Канады и Индии в энергетической сфере связано со стремлением Оттавы диверсифицировать экспортные направления на фоне осложнения торговых отношений с Соединёнными Штатами и поиска новых крупных рынков сбыта.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!