Мясо и долголетие: китайские учёные выявили пользу для пожилых людей

Китайские исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление мяса может способствовать увеличению продолжительности жизни в пожилом возрасте. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на результаты научного наблюдения.

В ходе эксперимента учёные в течение длительного времени отслеживали состояние здоровья пожилых людей, разделённых на две группы в зависимости от рациона и массы тела. Первая группа придерживалась преимущественно растительной диеты, вторая регулярно включала в питание мясные продукты. Итоги показали, что среди участников, употреблявших мясо, до 100 лет дожили около 30%, тогда как в группе вегетарианцев этот показатель составил 24%.

Специалисты объясняют разницу важной ролью белка и незаменимых аминокислот, содержащихся в мясе. Эти вещества поддерживают мышечную массу, укрепляют кости, способствуют нормальной работе сердечно-сосудистой системы и помогают сохранять когнитивные функции. Кроме того, белок улучшает снабжение тканей кислородом.

Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что пожилым людям следует отдавать предпочтение легкоусвояемым видам белка — тушёному мясу, рыбе и птице, избегая избытка жареных и жирных блюд. Такой подход снижает нагрузку на пищеварение и позволяет организму получать необходимые питательные вещества без вреда для здоровья.

Эксперты подчёркивают, что долголетие зависит не только от рациона. Важную роль играют физическая активность, социальная вовлечённость, профилактика хронических заболеваний и в целом здоровый образ жизни, который в совокупности создаёт условия для активной и продолжительной жизни.

