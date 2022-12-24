В Канаде около 300 тыс. потребителей остались без света

Более 300 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за снегопадов и ледяных дождей со шквальным ветром в провинциях Квебек и Онтарио Канады

Более 300 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за снегопадов и ледяных дождей со шквальным ветром в провинциях Квебек и Онтарио Канады. Об этом 23 декабря сообщает телеканал CTV.

По данным синоптиков, скорость ветра местами превышала 100 км/ч. Было повалено множество деревьев. Повреждены многие линии электропередач. По информации аварийных служб провинций, аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения, однако они еще не могут определить точные сроки завершения ремонтных работ.

От разгула стихии пострадали, в частности такие города, как Монреаль, Оттава и Торонто. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 100 км/ч (28 м/ с). В результате были повалены сотни деревьев и повреждены линии электропередачи.

В связи с погодными условиями в большинстве школ и детских садов провинций были отменены занятия. На автомобильных дорогах провинции образовались множество многокилометровых заторов. Сотни рейсов из аэропортов Квебека и Онтарио были отменены.