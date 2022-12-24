Может ли последнее заявление Банка Канады стабилизировать рынок жилья?

Серия агрессивных повышений процентных ставок Банком Канады в течение 2022 года помогла охладить жилищный и ипотечный рынки страны и способствовала значительной неопределенности в отношении будущей траектории цен на жилье

Серия агрессивных повышений процентных ставок Банком Канады в течение 2022 года помогла охладить жилищный и ипотечный рынки страны и способствовала значительной неопределенности в отношении будущей траектории цен на жилье. Но может ли его последнее объявление в этом году стать поворотным моментом? На бумаге последнее решение центрального банка по базовой ставке – скачок на 0,5% – представляло собой еще один важный шаг, его шестое так называемое “чрезмерное” повышение подряд, поскольку он продолжает бороться с инфляцией, которая остается значительно выше целевого уровня.

Тем не менее, Банк выбрал “голубиный” тон в отношении перспективы будущих повышений ставок по сравнению с недавними заявлениями, заявив, что его Совет управляющих будет оценивать, нужно ли повышать ставки дальше в ближайшие месяцы – отход от его риторики за последние несколько месяцев, которая указывала на неизбежность дальнейшего повышения. По словам главного экономиста BMO Дуга Портера, этот сдвиг может привести к возвращению некоторой стабильности на рынок жилья Канады, хотя он предупредил, что преждевременно делать вывод, что единственный путь отсюда – вверх.

“Я думаю, что на рынке жилья наступит значительное облегчение, когда станет ясно, что мы близки к пику ставок”, – сказал Портер канадскому специалисту по ипотечным кредитам. “Я предполагаю, что меня беспокоит [то, что] я задаюсь вопросом, было ли полное воздействие повышения ставок полностью поглощено рынком жилья – и я думаю, что ответ “нет”, потому что, конечно, как мы все читали, многие заемщики, скажем, с благоприятными ипотечными ставками, на самом деле нееще не сталкивался с более высокими платежами”.

Эти повышения ставок Банка Канады привели к тому, что его политика, определяющая тенденции, выросла на целых четыре процентных пункта в 2022 году, причем этот быстрый скачок повлиял не только на заемщиков по ипотеке с переменной ставкой, но и на тех, чьи ипотечные кредиты будут продлены в ближайшем будущем. “Я думаю, что вся сила повышения ставок, которое у нас было, еще не была полностью встроена в рынок”, – сказал Портер. “Так что, хотя, возможно, наступит некоторое облегчение, я думаю, что в ближайшие месяцы будет еще немного хуже”. Тем не менее, согласно недавнему отчету RBC Economics, перспектива январского повышения может ослабнуть, и Банк Канады, вероятно, станет первым центральным банком, который приостановит повышение ставок в начале 2023 года.

Отчасти это связано с тем, что Банк будет ждать, чтобы увидеть, какое влияние окажет повышение ставок в этом году на экономику, предположил экономист РБК Джош NYE, поскольку инфляция, по-видимому, постепенно снижается, а общая активность также теряет обороты. “В связи с замедлением экономической активности и повышением внимания к запаздывающему воздействию повышения ставок, пиковые ставки политики уже в поле зрения”, – сказал NYE. “Мы думаем, что Банк Англии будет первым, кто отойдет в сторону в январе, открыв дверь для паузы на заседании на прошлой неделе”.

Последнее объявление ставки Банком в этом году стало шагом, который застал некоторых наблюдателей врасплох, отметив более ястребиное решение, чем повышение ставки на четверть пункта, которого многие ожидали. Портер предположил, что на такой подход могло повлиять массовое ралли облигаций и значительное снижение долгосрочных процентных ставок в последние месяцы, причем повышение на полпроцента было сочтено необходимым для противодействия этим событиям.

“Я не уверен, что Банк полностью в восторге от того факта, что долгосрочные процентные ставки так сильно снизились за такой короткий промежуток времени”, – сказал он. “В какой-то степени [значительное снижение доходности пятилетних государственных облигаций Канады] действует как противовес повышению ставок Банком Канады, и я предполагаю, что это на самом деле усложняет работу Банка Канады. “Это может означать, что им придется повысить краткосрочные процентные ставки еще выше, чем они сделали бы в противном случае, потому что рынок облигаций в какой-то степени почти борется с ними. По большей части Канада просто следует за тем, что делают США, но, во всяком случае, наше ралли было еще более агрессивным, чем в США, и наша доходность намного, намного ниже на длинном конце кривой ”.

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