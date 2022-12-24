В Китае ситуация не располагает к праздничному настроению. 250 миллионов человек заразились Ковидом за последние три недели

Санитарные власти Китая уверяют, что ежедневно заражаются десятки миллионов человек, ситуация всё напряжённее.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Китая Сунь Янг (Sun Yang в латинской транскрипции), заместитель директора Всекитайского Центра по Контролю и Предотвращению Болезней, признал, что за последние три недели в стране показали положительный результат на Ковид 250 миллионов человек. Это 18% от общего числа жителей. Более того, во вторник 20 декабря (последний день, по которому есть и классифицированы полные данные из всех провинций) заразились Ковидом 37 миллионов человек, иначе говоря, более, чем в три раза средней цифры по каждому предыдущему из двадцати суток.

Подсчёт относится к периоду, в который власти Китая стали облегчать политику «нулевой терпимости» по отношению к Ковиду.

По словам замдиректора Центра по контролю за заболеваниями, больше половины населеиня Пекина я ряда других крупных городов уже заражены Ковидом, причём массовые заражения (по словам официального представителя служб здравоохранения) начались после отмены обязательных карантинов целых райнов, отмены тестирования, облегчения режима общения людей между собой.

Объявленные цифры резко контрастируют с предыдущими отчётами, согласно которым, за первые 20 дней месяца были выявлены всего лишь 62500 человек с признаками Ковида.

Эксперты из других стран с тревогой следят за развитием положения в Китае. Многие опасаются распространения новых вариантов вируса, более устойчивых к вакцинам и лекарствам в наличии, а также более опасных для заболевших. Так что, спешим порадовать любителей масок и карантинов — что-то дискурс властей заставляет поёжиться — нас что, вновь ожидает закрытие? Не паникуем, праздники пока не отменяем! (ключевое слово – «пока»).