Маршрут Санта-Клауса (он же, Папа-Ноель, он же, Дед Мороз)

Страница, на которой можно отслеживать маршрут Санта-Клауса (Папы-Ноеля), сделать селфи с ним и даже поиграть в игры.

Хотя Илон Маск запретил показывать в Твиттере маршруты авиаперелётов знаменитостей и прочих олигархов, но мы в ведомстве Илона Маска, а посему можем рассказать о том, как и куда направляется Санта-Клаус в реальном времени.

Как известно, Санта к полёту подготовился, оленей накормил, напоил, сани смазал, шубу запахнул (холодно ж), диспетчерам полётный лист передал, всё, как полагается.

И теперь отслеживать его передвижения легко, ориентируясь по Google-Maps. Кроме маршрута главного персонажа этих дней, на странице показано и количество розданных подарков (Санта поставил специальный счётчик, и эльфам легко справляться с подсчётом). Указывается время (в часах) до подлёта Санты к вашему местоположению. Можно поиграть в простенькие игры для малышей, можно сделать селфи с Сантой и создать собственных эльфов.

Надеемся, вы хорошо себя вели весь год, и по прилёту в Квебек Папа Ноэль вас порадует подарком.

Маршрут Санты в реальном времени, подсчёт подарков, игры, селфи и другие приятные возможности:

Скрин-шот со страницы, положение на 8.40 утра по монреальскому времени: