Пять рецептов праздничных тортов

Рецепты праздничных тортов. Самые разные, но все вкуснейшие

Пять рецептов тортов, которыми можно гордиться: торт Camisa Negra, торт Монака, торт Дамские пальчики, абрикосовый торт, кофейный торт.

Несколько рецептов тортов. И не хочется тортиком себя побаловать, но что делать, праздники же, а какие ж праздники без торта? Так что, заставлять себя надо.

Торт Camisa negra

А каков рецепт шоколадного торта Камиса Негра, спросите? А рецепт вот какой:

Растереть в миске 120 граммов свежего сливочного масла со 100 граммами ванильного сахара. Растирать до однородной массы. Лучше деревянной ложкой растирать.

Добавить в тесто три желтка, после чего добавить 100 граммов чёрного шоколада и 100 граммов картофельной муки мелкого помола. Вновь хорошенько перемешать.

Теперь добавить взбитые три белка и половину стакана молока. И вновь перемешать.

Поставить торт в форму, смазанную маслом в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию. Держать минут 45.

Достав из духовки, обильно посыпать тут же чёрным тёртым шоколадом.

Подавать холодным, остывшим.

Торт Монака

Очень простой торт, придуманный ещё в средневековье венецианскими дожами.

Ингредиенты:

Полкило дрожжевого теста

Три яйца

300 граммов сахара (лучше сахар ванильный)

Рюмка ликёра

150 граммов оливкового масла

Орехи разные измельченные – 200 граммов

Сахарная пудра – немного

Готовим:

В тесте делаем углубление и вливаем в него яйца, ликер и оливковое масло Только теперь добавляем измельченные орехи и сахар (ванильный) Перемешиваем долго и тщательно, после чего кладем на высокий противень, смазанный оливковым маслом Держим противень в сухом теплом месте несколько часов – не забудьте накрыть полотенцем Выпекать в духовке при температуре до 200 по Цельсию пока пирог не поднимется и не позолотеет Посыпать сахарной пудрой, когда немного остынет.

Торт Дамские пальчики

Для этого изумительного торта приготовим в первую очередь следующие продукты:

Для «начинки» : любые фрукты по вашему усмотрению, шоколад разных видов, орехи самые разные – всё в количестве «на глазок»

Для теста:

250 граммов сливочного масла

Полтора обычного стакана муки

Пять яиц

Стакан воды

Немножко соли

Для крема:

Пол- стакана сметаны

Пол-стакана сахара

Можно к крему добавить плавленного сыра, мелко его порубив (граммов 50-100)

Готовим торт Дамские пальчики:

Воду переливаем в миску и доводим до кипения Добавляем в воду масло, и как только вода вновь закипит, добавляем тонкой струйкой муку, после чего солим, размешиваем, снимаем с огня и замешиваем тесто Даём тесту остыть, после чего вводим по одному все яйца, постоянно тесто размешивая Теперь из теста делаем как бы ленточки – полосочки, шириной в пару сантиметров и такой же длины, и кладём их на противень (без масла, его и в тесте достаточно) Ставим противень в нагретую до 180 градусов духовку и выпекаем до получаса, ни в коем случае не открывая дверцу, чтобы тесто не опало Между тем готовим крем, просто смешивая сметану и сахар (и сыр, если его использовали) Теперь выстилаем ровным слоем дно большого блюда фруктами (разрезав их на кусочки), шоколадом, орешками и т.д. (можно на дно постелить плёнку, чтобы к нему не прилипли фрукты, а плёнку затем легко снять, когда будете подавать торт на стол) Сверху густо выкладываем крем, а затем кусочки теста Вновь кладём слой фруктов, вновь покрываем кремом и тестом, и так до тех пор, пока хватит фруктов, крема и теста) Оставляем торт на шесть часов в комнате, чтобы все слои пропитались при комнатной температуре, затем ставим торт в холодильник на пару часов При подаче на стол опрокидываем торт на блюдо, плёнку снимаем (можно её облизать, если хочется, но чтоб гости не видели, а то тоже захотят).

Абрикосовый торт

Вкуснейший торт, подаваемый в деревенских трактирах Аргентины.

Ингредиенты:

100 граммов картофельной муки (высшего качества)

200 граммов пшеничной муки (тоже высшего качества)

400 граммов абрикосов

150 граммов сахарного песку (можно и больше, если сладкое уважаете)

70 граммов сливочного масла

3 яйца

Половина чайной ложки питьевой соды, погашеной уксусом

Сахарная пудра – посыпать сверху

Готовим торт:

Растираем в миске яйца с сахаром Добавляем в миску картофельную и пшеничную муку Растапливаем сливочное масло и добавляем в муку Абрикосы мелко рубим Добавляем в муку молоко, соду и половину абрикосов, после чего замешиваем тесто Подготовленное тесто выкладываем в форму, смазанную масло и посыпанную мукой Ставим в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов по Цельсию – на среднюю полку. Можно накрыть фольгой. Выпекаем час. Как только торт готов, сверху кладем слоем вторую половину абрикосов и посыпаем сахарной пудрой.

Кофейный торт

Рецепт кофейного торта. Записываем, однако:

Что нам пригодится:

Это для теста:

3 стакана муки пшеничной тонкого помола

1 стакан сливок (обычные сойдут)

3 яйца

Орехи грецкие – стакан (дробленых орешков)

Шоколадка натёртая сладкая – 200 граммов

Соль и сахарная пудра по вкусу

А вот что для крема кофейного пригодится, без которого этот торт – и не торт, а так…:

2 стакана кофе (сваренного из доброго натурального кофе, очень крепкого, скорее, концентрат должен получиться – 5 чайных ложек кофе на стакан воды)

4 яйца

Столовая ложка обычного крахмала

2 столовые ложки с верхом пшеничной муки

16 столовых ложки сахарного песку

500 граммов сливочного масла

100 граммов шоколадного ликера

30 граммов коньяка (полная столовая ложка)

Готовим кофейный торт следующим образом:

Взбиваем 3 яйца, добавляем соль, сливки, просеянную муку. Замешиваем тесто. Замешиваем до того момента, пока то не станет как бы блестящим и не начнет отставать от стенок посуды Скатываем тесто в рулет, который делим на восемь равных частей Каждую часть раскатываем в тонкий пласт, накалываем несколько раз вилкой и запекаем в духовке при температуре 220 градусов Цельсия (если речь об электродуховке) или при большом огне, если речь о газовой Запекаем до бронзового цвета. Получаются ароматные коржи, хрустящие, ломкие, прекрасные Пока коржи пекутся, готовим кофейный крем – очень просто, тщательно смешав все ингредиенты для крема. Но!! И это важно – кофе вливаем горячим, после чего массу подогреваем на слабом огне, постоянно размешивая. Коньяк и ликер добавляем в самом конце процесса, когда масса на огне постоит минуты три, не меньше Смазываем каждый корж (даем немного остыть) кремом, прижимаем каждый корж друг к другу (ну, как кого прижимаем?), подравниваем края ножиком, а крошкой, что осталась от подравнивания, посыпаем коржи сверху Посыпаем пудрой, натертым шокаладом, орехами.