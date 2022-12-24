Пять рецептов праздничных тортов

Рецепты праздничных тортов. Самые разные, но все вкуснейшие
Несколько рецептов тортов. И не хочется тортиком себя побаловать, но что делать, праздники же, а какие ж праздники без торта? Так что, заставлять себя надо.
Торт Camisa negra
А каков рецепт шоколадного торта Камиса Негра, спросите? А рецепт вот какой:
- Растереть в миске 120 граммов свежего сливочного масла со 100 граммами ванильного сахара. Растирать до однородной массы. Лучше деревянной ложкой растирать.
- Добавить в тесто три желтка, после чего добавить 100 граммов чёрного шоколада и 100 граммов картофельной муки мелкого помола. Вновь хорошенько перемешать.
- Теперь добавить взбитые три белка и половину стакана молока. И вновь перемешать.
- Поставить торт в форму, смазанную маслом в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию. Держать минут 45.
- Достав из духовки, обильно посыпать тут же чёрным тёртым шоколадом.
- Подавать холодным, остывшим.
Торт Монака
Очень простой торт, придуманный ещё в средневековье венецианскими дожами.
Ингредиенты:
- Полкило дрожжевого теста
- Три яйца
- 300 граммов сахара (лучше сахар ванильный)
- Рюмка ликёра
- 150 граммов оливкового масла
- Орехи разные измельченные – 200 граммов
- Сахарная пудра – немного
Готовим:
- В тесте делаем углубление и вливаем в него яйца, ликер и оливковое масло
- Только теперь добавляем измельченные орехи и сахар (ванильный)
- Перемешиваем долго и тщательно, после чего кладем на высокий противень, смазанный оливковым маслом
- Держим противень в сухом теплом месте несколько часов – не забудьте накрыть полотенцем
- Выпекать в духовке при температуре до 200 по Цельсию пока пирог не поднимется и не позолотеет
- Посыпать сахарной пудрой, когда немного остынет.
Торт Дамские пальчики
Для этого изумительного торта приготовим в первую очередь следующие продукты:
Для «начинки» : любые фрукты по вашему усмотрению, шоколад разных видов, орехи самые разные – всё в количестве «на глазок»
Для теста:
- 250 граммов сливочного масла
- Полтора обычного стакана муки
- Пять яиц
- Стакан воды
- Немножко соли
Для крема:
- Пол- стакана сметаны
- Пол-стакана сахара
- Можно к крему добавить плавленного сыра, мелко его порубив (граммов 50-100)
Готовим торт Дамские пальчики:
- Воду переливаем в миску и доводим до кипения
- Добавляем в воду масло, и как только вода вновь закипит, добавляем тонкой струйкой муку, после чего солим, размешиваем, снимаем с огня и замешиваем тесто
- Даём тесту остыть, после чего вводим по одному все яйца, постоянно тесто размешивая
- Теперь из теста делаем как бы ленточки – полосочки, шириной в пару сантиметров и такой же длины, и кладём их на противень (без масла, его и в тесте достаточно)
- Ставим противень в нагретую до 180 градусов духовку и выпекаем до получаса, ни в коем случае не открывая дверцу, чтобы тесто не опало
- Между тем готовим крем, просто смешивая сметану и сахар (и сыр, если его использовали)
- Теперь выстилаем ровным слоем дно большого блюда фруктами (разрезав их на кусочки), шоколадом, орешками и т.д. (можно на дно постелить плёнку, чтобы к нему не прилипли фрукты, а плёнку затем легко снять, когда будете подавать торт на стол)
- Сверху густо выкладываем крем, а затем кусочки теста
- Вновь кладём слой фруктов, вновь покрываем кремом и тестом, и так до тех пор, пока хватит фруктов, крема и теста)
- Оставляем торт на шесть часов в комнате, чтобы все слои пропитались при комнатной температуре, затем ставим торт в холодильник на пару часов
- При подаче на стол опрокидываем торт на блюдо, плёнку снимаем (можно её облизать, если хочется, но чтоб гости не видели, а то тоже захотят).
Абрикосовый торт
Вкуснейший торт, подаваемый в деревенских трактирах Аргентины.
Ингредиенты:
- 100 граммов картофельной муки (высшего качества)
- 200 граммов пшеничной муки (тоже высшего качества)
- 400 граммов абрикосов
- 150 граммов сахарного песку (можно и больше, если сладкое уважаете)
- 70 граммов сливочного масла
- 3 яйца
- Половина чайной ложки питьевой соды, погашеной уксусом
- Сахарная пудра – посыпать сверху
Готовим торт:
- Растираем в миске яйца с сахаром
- Добавляем в миску картофельную и пшеничную муку
- Растапливаем сливочное масло и добавляем в муку
- Абрикосы мелко рубим
- Добавляем в муку молоко, соду и половину абрикосов, после чего замешиваем тесто
- Подготовленное тесто выкладываем в форму, смазанную масло и посыпанную мукой
- Ставим в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов по Цельсию – на среднюю полку. Можно накрыть фольгой.
- Выпекаем час.
- Как только торт готов, сверху кладем слоем вторую половину абрикосов и посыпаем сахарной пудрой.
Кофейный торт
Рецепт кофейного торта. Записываем, однако:
Что нам пригодится:
Это для теста:
- 3 стакана муки пшеничной тонкого помола
- 1 стакан сливок (обычные сойдут)
- 3 яйца
- Орехи грецкие – стакан (дробленых орешков)
- Шоколадка натёртая сладкая – 200 граммов
- Соль и сахарная пудра по вкусу
А вот что для крема кофейного пригодится, без которого этот торт – и не торт, а так…:
- 2 стакана кофе (сваренного из доброго натурального кофе, очень крепкого, скорее, концентрат должен получиться – 5 чайных ложек кофе на стакан воды)
- 4 яйца
- Столовая ложка обычного крахмала
- 2 столовые ложки с верхом пшеничной муки
- 16 столовых ложки сахарного песку
- 500 граммов сливочного масла
- 100 граммов шоколадного ликера
- 30 граммов коньяка (полная столовая ложка)
Готовим кофейный торт следующим образом:
- Взбиваем 3 яйца, добавляем соль, сливки, просеянную муку.
- Замешиваем тесто. Замешиваем до того момента, пока то не станет как бы блестящим и не начнет отставать от стенок посуды
- Скатываем тесто в рулет, который делим на восемь равных частей
- Каждую часть раскатываем в тонкий пласт, накалываем несколько раз вилкой и запекаем в духовке при температуре 220 градусов Цельсия (если речь об электродуховке) или при большом огне, если речь о газовой
- Запекаем до бронзового цвета. Получаются ароматные коржи, хрустящие, ломкие, прекрасные
- Пока коржи пекутся, готовим кофейный крем – очень просто, тщательно смешав все ингредиенты для крема. Но!! И это важно – кофе вливаем горячим, после чего массу подогреваем на слабом огне, постоянно размешивая. Коньяк и ликер добавляем в самом конце процесса, когда масса на огне постоит минуты три, не меньше
- Смазываем каждый корж (даем немного остыть) кремом, прижимаем каждый корж друг к другу (ну, как кого прижимаем?), подравниваем края ножиком, а крошкой, что осталась от подравнивания, посыпаем коржи сверху
- Посыпаем пудрой, натертым шокаладом, орехами.