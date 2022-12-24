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Tortas
Торт. Просто торт.

Пять рецептов праздничных тортов

Megan Jorgensen Дек 24, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Сам себе ресторан Оставить комментарий 66 Просмотров

 

Рецепты праздничных тортов. Самые разные, но все вкуснейшие

Пять рецептов тортов, которыми можно гордиться: торт Camisa Negra, торт Монака, торт Дамские пальчики, абрикосовый торт, кофейный торт.

Несколько рецептов тортов. И не хочется тортиком себя побаловать, но что делать, праздники же, а какие ж праздники без торта? Так что, заставлять себя надо.

Торт Camisa negra

А каков рецепт шоколадного торта Камиса Негра, спросите? А рецепт вот какой:

  • Растереть в миске 120 граммов свежего сливочного масла со 100 граммами ванильного сахара. Растирать до однородной массы. Лучше деревянной ложкой растирать.
  • Добавить в тесто три желтка, после чего добавить 100 граммов чёрного шоколада и 100 граммов картофельной муки мелкого помола. Вновь хорошенько перемешать.
  • Теперь добавить взбитые три белка и половину стакана молока. И вновь перемешать.
  • Поставить торт в форму, смазанную маслом в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию. Держать минут 45.
  • Достав из духовки, обильно посыпать тут же чёрным тёртым шоколадом.
  • Подавать холодным, остывшим.

Торт Монака

Очень простой торт, придуманный ещё в средневековье венецианскими дожами.

Ингредиенты:

  • Полкило дрожжевого теста
  • Три яйца
  • 300 граммов сахара (лучше сахар ванильный)
  • Рюмка ликёра
  • 150 граммов оливкового масла
  • Орехи разные измельченные – 200 граммов
  • Сахарная пудра – немного

Готовим:

  1. В тесте делаем углубление и вливаем в него яйца, ликер и оливковое масло
  2. Только теперь добавляем измельченные орехи и сахар (ванильный)
  3. Перемешиваем долго и тщательно, после чего кладем на высокий противень, смазанный оливковым маслом
  4. Держим противень в сухом теплом месте несколько часов – не забудьте накрыть полотенцем
  5. Выпекать в духовке при температуре до 200 по Цельсию пока пирог не поднимется и не позолотеет
  6. Посыпать сахарной пудрой, когда немного остынет.

Торт Дамские пальчики

Для этого изумительного торта приготовим в первую очередь следующие продукты:

Для «начинки» : любые фрукты по вашему усмотрению, шоколад разных видов, орехи самые разные – всё в количестве «на глазок»

Для теста:

  • 250 граммов сливочного масла
  • Полтора обычного стакана муки
  • Пять яиц
  • Стакан воды
  • Немножко  соли

Для крема:

  • Пол- стакана сметаны
  • Пол-стакана сахара
  • Можно к крему добавить плавленного сыра, мелко его порубив (граммов 50-100)

Готовим торт Дамские пальчики:

  1.  Воду переливаем в миску и доводим до кипения
  2. Добавляем в воду масло, и как только вода вновь закипит, добавляем тонкой струйкой муку, после чего солим, размешиваем, снимаем с огня и замешиваем тесто
  3. Даём тесту остыть, после чего вводим по одному все яйца, постоянно тесто размешивая
  4. Теперь из теста делаем как бы ленточки – полосочки, шириной в пару сантиметров и такой же длины, и кладём их на противень (без масла, его и в тесте достаточно)
  5. Ставим противень в нагретую до 180 градусов духовку и выпекаем до получаса, ни в коем случае не открывая дверцу, чтобы тесто не опало
  6. Между тем готовим крем, просто смешивая сметану и сахар (и сыр, если его использовали)
  7. Теперь выстилаем ровным слоем дно большого блюда фруктами (разрезав их на кусочки), шоколадом, орешками и т.д. (можно на дно постелить плёнку, чтобы к нему не прилипли фрукты, а плёнку затем легко снять, когда будете подавать торт на стол)
  8. Сверху густо выкладываем крем, а затем кусочки теста
  9. Вновь кладём слой фруктов, вновь покрываем кремом и тестом, и так до тех пор, пока хватит фруктов, крема и теста)
  10. Оставляем торт на шесть часов в комнате, чтобы все слои пропитались при комнатной температуре, затем ставим торт в холодильник на пару часов
  11. При подаче на стол опрокидываем торт на блюдо, плёнку снимаем (можно её облизать, если хочется, но чтоб гости не видели, а то тоже захотят).

Абрикосовый торт

Вкуснейший торт, подаваемый в деревенских трактирах Аргентины.

Ингредиенты:

  • 100 граммов картофельной муки (высшего качества)
  • 200 граммов пшеничной муки (тоже высшего качества)
  • 400 граммов абрикосов
  • 150 граммов сахарного песку (можно и больше, если сладкое уважаете)
  • 70 граммов сливочного масла
  • 3 яйца
  • Половина чайной ложки питьевой соды, погашеной уксусом
  • Сахарная пудра – посыпать сверху

Готовим торт:

  1. Растираем в миске яйца с сахаром
  2. Добавляем в миску картофельную и пшеничную муку
  3. Растапливаем сливочное масло и добавляем в муку
  4. Абрикосы мелко рубим
  5. Добавляем в муку молоко, соду и половину абрикосов, после чего замешиваем тесто
  6. Подготовленное тесто выкладываем в форму, смазанную масло и посыпанную мукой
  7. Ставим в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов по Цельсию – на среднюю полку. Можно накрыть фольгой.
  8. Выпекаем час.
  9.  Как только торт готов, сверху кладем слоем вторую половину абрикосов и посыпаем сахарной пудрой.

Кофейный торт

Рецепт кофейного торта. Записываем, однако:

Что нам пригодится:

Это для теста:

  • 3 стакана муки пшеничной тонкого помола
  • 1 стакан сливок (обычные сойдут)
  • 3 яйца
  • Орехи грецкие – стакан (дробленых орешков)
  • Шоколадка натёртая сладкая – 200 граммов
  • Соль и сахарная пудра по вкусу

А вот что для крема кофейного пригодится, без которого этот торт – и не торт, а так…:

  • 2 стакана кофе (сваренного из доброго натурального кофе, очень крепкого, скорее, концентрат должен получиться – 5 чайных ложек кофе на стакан воды)
  • 4 яйца
  • Столовая ложка обычного крахмала
  • 2 столовые ложки с верхом пшеничной муки
  • 16 столовых ложки сахарного песку
  • 500 граммов сливочного масла
  • 100 граммов шоколадного ликера
  • 30 граммов коньяка (полная столовая ложка)

Готовим кофейный торт следующим образом:

  1. Взбиваем 3 яйца, добавляем соль, сливки, просеянную муку.
  2. Замешиваем тесто. Замешиваем до того момента, пока то не станет как бы блестящим и не начнет отставать от стенок посуды
  3. Скатываем тесто в рулет, который делим на восемь равных частей
  4. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт, накалываем несколько раз вилкой и запекаем в духовке при температуре 220 градусов Цельсия (если речь об электродуховке) или при большом огне, если речь о газовой
  5. Запекаем до бронзового цвета. Получаются ароматные коржи, хрустящие, ломкие, прекрасные
  6. Пока коржи пекутся, готовим кофейный крем – очень просто, тщательно смешав все ингредиенты для крема. Но!! И это важно – кофе вливаем горячим, после чего массу подогреваем на слабом огне, постоянно размешивая. Коньяк и ликер добавляем в самом конце процесса, когда масса на огне постоит минуты три, не меньше
  7. Смазываем каждый корж (даем немного остыть) кремом, прижимаем каждый корж друг к другу (ну, как кого прижимаем?), подравниваем края ножиком, а крошкой, что осталась от подравнивания, посыпаем коржи сверху
  8. Посыпаем пудрой, натертым шокаладом, орехами.
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