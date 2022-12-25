Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Мертвые души» по-канадски или же «мертвые файлы» по иммиграционному.

Все помнят «Мертвые души» Николая Гоголя? Ну, а кто не очень, напоминаю. Герой рассказа выдавал данные о мертвых крестьянах, как о живых, чтобы впоследствии обменять «несуществующих» крестьян на очень большой денежный кредит. Прошло почти 200 лет с момента опубликования поэмы, но схема как оказалась используется до сих и в этот раз Канадским департаментом по иммиграции (!!!).

Две недели назад репортеры СБС опубликовали расследование, которое они провели за последние 2 месяца. Цель расследования было узнать сколько времени занимает рассмотрение файлов по иммиграции. Конечно, личных данных аппликантов и офицеров никто им не давал, но количество файлов и номера кодов ответственных за файлы офицеров были представлены.

Каков же был шок и оцепенение журналистов, когда расследование и анализ показали 59, 456 файлов, которые были прикреплены на рассмотрение 779 офицерам, уже давно не работающим в системе (!!!). По правилам рассмотрения пакетов, офицер заходит в специально созданную систему для рассмотрения иммиграционных файлов. В отчетах, которые запросили журналисты, отчетливо указывалось, когда иммиграционные офицеры последний раз заходили в систему для работы над файлами, которые им прикрепили.

Итак, шоковая терапия в следующих абзацах:

Бывший работник департамента по иммиграции в провинции Новая Шотландия, город Сидней, ответственен за рассмотрение 9, 540 файлов. Последний раз в системе он был в Марте 2021 года (!!!). Файлы до сих пор приписаны только ему…. Этот офис занимается рассмотрением файлов по канадскому гражданству, выдаче ПР-карточек и всеми файлами на ПМЖ по программам квалифицированных работников, которые подавались внутри Канады. Еще один работник из этого же офиса прикреплен к рассмотрению 3, 756 файлов и был «в сети» в декабре 2014 года. И третий работник игнорирует наличие 1, 897 файлов с декабря 2016 года. Может быть, из-за этого сроки рассмотрения гражданства у многих уже перешагнули 4 года???? Офицеру из Оттавы прикрепили 5, 782 файла. Он был последний раз в системе в Октябре 2020 года. Этот отдел занимается рассмотрением и печатанием виз внутри Канады. К другому не работающему офицеру прикрепелено 1, 710 файлов и был он в системе последний раз в ноябре 2015. Никто не ждет визу уже почти два года? Или подали и после года ожидания подали еще раз. На второй файл уже ответ и визу получили, а первый до сих пор висит? Это может быть ваш случай… Офис в Эдмонтоне оказался просто рекордсменом по «мертвым душам». Пальма первенства принадлежит офицеру из Эдмонтона, который последний раз логинился в Феврале 2011 года. На его совести висят 3, 937 файлов. На втором месте его же коллега с 3, 388 файлами, которые ждут, пока их начнут рассматривать с января 2012 года. Это был последний раз, когда офицер заходил в систему. Третий офицер не рассматривает файлы с августа 2015. На его ответственности 2, 167 пакетов. Офис в Эдмонтоне занимается рассмотрение ПМЖ по программе сиделок и помощников по дому (caregivers), также они рассматривают некоторые виды гостевых, рабочих и студенческих виз. Может быть по этой причине средний срок рассмотрения ПМЖ по этой программе 33 месяца (!!!)? В офисе иммиграции в Ванкувере есть агент, которому приписали 1, 864 файла, а в сети он был последний раз в феврале 2016 года. Ванкуверский офис занимается файлами по иммиграции, где есть несовпадения в данных и подозрение на мошенничество в документах по иммиграции.

Когда материал был напечатан, он вызвал бурную реакцию со стороны канадцев. Министр иммиграции неуверенно пытался оправдать ситуацию фразами «разберемся и рано делать выводы». Наконец-то 22 декабря вышел с официальным комментарием. «Как оказалось» переживать-то и не нужно и «дело житейское». Застрявшие файлы все равно будут отправлены или уже отправлены на пере рассмотрение другим агентам и министерство будет строго-настрого следить, чтобы все было рассмотрено в кратчайшие сроки. А «мертвые души агентов» это ничего страшного, просто удалить их из системы почему-то не считается возможным, так как есть вероятность (О, Боже!) потерять какие-то личные данные.

Подводя итог, бомба взорвалась и нелицеприятные факты вылезли наружу, за которые, к сожалению, опять никто не хочет нести ответственность.

От себя хотелось бы добавить, что юрист либо адвокат не имеет никакой возможности повлиять на скорость рассмотрения файла. Более того, если файл «зависает» и его потом открывают спустя почти год или два, на вас или вашего представителя обрушивается весь шквал дополнительной работы, связанной с досылкой дополнительных документов, анкет и форм, так называемое обновление файла. Этот объём досылаемой работы ВСЕГДА более трудоемкий чем первоначальная отправка файла. По этой причине, в ваш контракт с юристом не входит время до получения результата по вашему досье, а чаще всего заканчивается моментом отправки ваших документов в министерство. Конечно, ваш файл на совести вашего представителя до момента вынесения решения, но объем работы, которую он будет делать после отправки файла, предугадать невозможно. Потому и работа после отправки файла оценивается отдельно.

Я вам желаю удачи и если ваш файл «застрял», то может быть лучшим решением будет его перепадать заново.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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