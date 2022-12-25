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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Мертвые души» по-канадски или же «мертвые файлы» по иммиграционному.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Мертвые души» по-канадски или же «мертвые файлы» по иммиграционному.

Svitlana Matviyenko Дек 24, 2022 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 47 Просмотров

Все помнят «Мертвые души» Николая Гоголя? Ну, а кто не очень, напоминаю. Герой рассказа выдавал данные о мертвых крестьянах, как о живых, чтобы впоследствии обменять «несуществующих» крестьян на очень большой денежный кредит. Прошло почти 200 лет с момента опубликования поэмы, но схема как оказалась используется до сих и в этот раз Канадским департаментом по иммиграции (!!!).

Две недели назад репортеры СБС опубликовали расследование, которое они провели за последние 2 месяца. Цель расследования было узнать сколько времени занимает рассмотрение файлов по иммиграции. Конечно, личных данных аппликантов и офицеров никто им не давал, но количество файлов и номера кодов ответственных за файлы офицеров были представлены.

Каков же был шок и оцепенение журналистов, когда расследование и анализ показали 59, 456 файлов, которые были прикреплены на рассмотрение 779 офицерам, уже давно не работающим в системе (!!!). По правилам рассмотрения пакетов, офицер заходит в специально созданную систему для рассмотрения иммиграционных файлов. В отчетах, которые запросили журналисты, отчетливо указывалось, когда иммиграционные офицеры последний раз заходили в систему для работы над файлами, которые им прикрепили.

Итак, шоковая терапия в следующих абзацах:

  1. Бывший работник департамента по иммиграции в провинции Новая Шотландия, город Сидней, ответственен за рассмотрение 9, 540 файлов. Последний раз в системе он был в Марте 2021 года (!!!). Файлы до сих пор приписаны только ему…. Этот офис занимается рассмотрением файлов по канадскому гражданству, выдаче ПР-карточек и всеми файлами на ПМЖ по программам квалифицированных работников, которые подавались внутри Канады. Еще один работник из этого же офиса прикреплен к рассмотрению 3, 756 файлов и был «в сети» в декабре 2014 года. И третий работник игнорирует наличие 1, 897 файлов с декабря 2016 года. Может быть, из-за этого сроки рассмотрения гражданства у многих уже перешагнули 4 года????
  2. Офицеру из Оттавы прикрепили 5, 782 файла. Он был последний раз в системе в Октябре 2020 года. Этот отдел занимается рассмотрением и печатанием виз внутри Канады. К другому не работающему офицеру прикрепелено 1, 710 файлов и был он в системе последний раз в ноябре 2015. Никто не ждет визу уже почти два года? Или подали и после года ожидания подали еще раз. На второй файл уже ответ и визу получили, а первый до сих пор висит? Это может быть ваш случай…
  3. Офис в Эдмонтоне оказался просто рекордсменом по «мертвым душам». Пальма первенства принадлежит офицеру из Эдмонтона, который последний раз логинился в Феврале 2011 года. На его совести висят 3, 937 файлов. На втором месте его же коллега с 3, 388 файлами, которые ждут, пока их начнут рассматривать с января 2012 года. Это был последний раз, когда офицер заходил в систему. Третий офицер не рассматривает файлы с августа 2015. На его ответственности 2, 167 пакетов. Офис в Эдмонтоне занимается рассмотрение ПМЖ по программе сиделок и помощников по дому (caregivers), также они рассматривают некоторые виды гостевых, рабочих и студенческих виз. Может быть по этой причине средний срок рассмотрения ПМЖ по этой программе 33 месяца (!!!)?
  4. В офисе иммиграции в Ванкувере есть агент, которому приписали 1, 864 файла, а в сети он был последний раз в феврале 2016 года. Ванкуверский офис занимается файлами по иммиграции, где есть несовпадения в данных и подозрение на мошенничество в документах по иммиграции.

Когда материал был напечатан, он вызвал бурную реакцию со стороны канадцев. Министр иммиграции неуверенно пытался оправдать ситуацию фразами «разберемся и рано делать выводы». Наконец-то 22 декабря вышел с официальным комментарием. «Как оказалось» переживать-то и не нужно и «дело житейское». Застрявшие файлы все равно будут отправлены или уже отправлены на пере рассмотрение другим агентам и министерство будет строго-настрого следить, чтобы все было рассмотрено в кратчайшие сроки. А «мертвые души агентов» это ничего страшного, просто удалить их из системы почему-то не считается возможным, так как есть вероятность (О, Боже!) потерять какие-то личные данные.

Подводя итог, бомба взорвалась и нелицеприятные факты вылезли наружу, за которые, к сожалению, опять никто не хочет нести ответственность.

От себя хотелось бы добавить, что юрист либо адвокат не имеет никакой возможности повлиять на скорость рассмотрения файла. Более того, если файл «зависает» и его потом открывают спустя почти год или два, на вас или вашего представителя обрушивается весь шквал дополнительной работы, связанной с досылкой дополнительных документов, анкет и форм, так называемое обновление файла. Этот объём досылаемой работы ВСЕГДА более трудоемкий чем первоначальная отправка файла. По этой причине, в ваш контракт с юристом не входит время до получения результата по вашему досье, а чаще всего заканчивается моментом отправки ваших документов в министерство. Конечно, ваш файл на совести вашего представителя до момента вынесения решения, но объем работы, которую он будет делать после отправки файла, предугадать невозможно. Потому и работа после отправки файла оценивается отдельно.

Я вам желаю удачи и если ваш файл «застрял», то может быть лучшим решением будет его перепадать заново.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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